Корабель "‎Шахід Багері"‎ будують для потреб Корпусу вартових Ісламської революції.

Опублікована нещодавно фотографія дає найкраще на сьогодні уявлення про незвичайний іранський корабель-носій БПЛА‎. Про це повідомляє The War Zone.

Мова йде про так званий "‎передовий базовий корабель"‎, переобладнаний зі звичайного комерційного судна – контейнеровоза Perarin. Новий "авіаносець" доповнить схожий корабель, що отримав назву "Шахід Багері".

Дата останньої фотографії "‎Шахіда Махдаві"‎ невідома. Експерти зазначають, що палуба корабля виглядає більш завершеною, ніж на більш ранніх фото. Зокрема, на ній можна бачити відповідні маркування.

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Цікаво, що й досі достовірно невідомо призначення корабля. Спеціалісти припускають, що він зможе запускати досить крупні безпілотні апарати з великою тривалістю польоту.

Можливо, на кораблі будуть базуватись БПЛА Mohajer-6, Shahed-129 і Kaman-12. Вони можуть застосовувати невеликі бомби та керовані ракети, здатні, зокрема, пошкодити чи навіть потопити ворожий корабель.

Військово-морські сили Ірану – останні новини

Раніше стало відомо, що новий іранський фрегат "Саханд" перевернувся і затонув буквально на рівному місці.

На думку експертів, причиною цього могли стати помилки, зроблені під час створення корабля – іранські інженери нібито "перестарались" з його підсиленням.

Втім, з оглядну на те, що раніше з кораблем все було добре, експерти не виключають і диверсії.

Також нагадаємо, що раніше Іран представив в Росії один зі своїх найбільш потужних ударних дронів – Mohajer-10.

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