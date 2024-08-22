Опублікована нещодавно фотографія дає найкраще на сьогодні уявлення про незвичайний іранський корабель-носій БПЛА. Про це повідомляє The War Zone.
Мова йде про так званий "передовий базовий корабель", переобладнаний зі звичайного комерційного судна – контейнеровоза Perarin. Новий "авіаносець" доповнить схожий корабель, що отримав назву "Шахід Багері".
Дата останньої фотографії "Шахіда Махдаві" невідома. Експерти зазначають, що палуба корабля виглядає більш завершеною, ніж на більш ранніх фото. Зокрема, на ній можна бачити відповідні маркування.
Цікаво, що й досі достовірно невідомо призначення корабля. Спеціалісти припускають, що він зможе запускати досить крупні безпілотні апарати з великою тривалістю польоту.
Можливо, на кораблі будуть базуватись БПЛА Mohajer-6, Shahed-129 і Kaman-12. Вони можуть застосовувати невеликі бомби та керовані ракети, здатні, зокрема, пошкодити чи навіть потопити ворожий корабель.
Військово-морські сили Ірану – останні новини
Раніше стало відомо, що новий іранський фрегат "Саханд" перевернувся і затонув буквально на рівному місці.
На думку експертів, причиною цього могли стати помилки, зроблені під час створення корабля – іранські інженери нібито "перестарались" з його підсиленням.
Втім, з оглядну на те, що раніше з кораблем все було добре, експерти не виключають і диверсії.
Також нагадаємо, що раніше Іран представив в Росії один зі своїх найбільш потужних ударних дронів – Mohajer-10.