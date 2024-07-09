Як повідомляється, іранці змогли вирівняти корабель, але потім він знову перевернувся.

7 липня ЗМІ повідомили про доволі цікавий інцидент, який відбувся в Ірані. На стоянці у Бендер-Аббасі раптово перевернувся фрегат IRIS Sahand, який було введено в стрій лише 6 років тому. Експерти проаналізували наявні дані і назвали ймовірну причину інциденту. З висновками нас знайомить Defense Express.

Аналітики припустили, що фрегат IRIS Sahand став жертвою критичної помилки іранських інженерів, які "перестарались" з його підсиленням.

Відомо, що IRIS Sahand проектували як наслідування британського проекту Vosper Mark V. Іранці вирішили "наростити" йому водозаміщення та номенклатуру озброєння, не змінюючи при цьому довжину та ширину корпусу корабля.

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Більше того, фрегат випробували без повного набору зброї і тільки потім встановили на нього всі додаткові комплекси. І якраз незабаром після цього стався інцидент.

Цікаво, що за неофіційними повідомленнями, вже після того як фрегат підняли і пересунули в іншу точку, лопнули троси, які його тримали, і він знову перевернувся. Тільки цього разу інцидент трапився вже в глибшому місці, так що фрегат повністю затонув.

Варто зазначити, що деякі експерти не відкидають також диверсію. На користь неї говорить той факт, що раніше IRIS Sahand використовували для ймовірного координування атак єменських хуситів і тоді технічні проблеми йому не заважали.

Іран постачає зброю до Росії – що відомо

Раніше повідомлялось, що Ісламська Республіка Іран значно збільшила виробництво ракет через угоду з Росією. Зараз арсенал Тегерану оцінюють у понад 3 тис ракет.

Також повідомлялось, що влада Ірану вперше поставила РФ новітні авіабомби, які та може використовувати для ударів по українській території.

Мова йде про керовані авіабомби Qaem-5, які може використовувати БПЛА Qods Mohajer-6.

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