Більш високі потужності зі збагачення означають, що Іран може збагачувати уран швидше, що потенційно збільшує ризик ядерного розповсюдження.

Іран повідомив ядерному спостерігачеві ООН, що планує встановити понад 6000 додаткових центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах і ввести в експлуатацію більше за ті, що вже встановлені.

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилося агентство Reuters, детально описується, що мав на увазі Іран, коли сказав, що додасть тисячі центрифуг у відповідь на резолюцію проти нього, ухвалену Радою керівників МАГАТЕ з 35 країн минулого тижня на прохання Великої Британії, Франції, Німеччини та США.

Більш високі потужності зі збагачення означають, що Іран може збагачувати уран швидше, що потенційно збільшує ризик ядерного розповсюдження.

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Іран уже має понад 10 000 центрифуг, що працюють на двох підземних заводах у Натанзі та Фордо і на наземному пілотному заводі в Натанзі. У звіті викладено плани щодо встановлення ще 32 каскадів або кластерів, з більш ніж 160 машин кожен, і величезного каскаду з 1152 вдосконалених машин IR-6.

Водночас кількість каскадів, які Іран планує встановити, значно перевищує кількість уже встановлених, і Іран заявив, що тепер введе їх в експлуатацію, постачаючи їх урановою сировиною, що, як підтвердило МАГАТЕ, йому ще належить зробити.

"Агентство визначило і поділилося з Іраном змінами, необхідними для інтенсивності його інспекційної діяльності на FFEP (завод зі збагачення палива у Фордо) після введення в експлуатацію каскадів", - ідеться у звіті, посилаючись на план Ірану із запуску восьми нещодавно встановлених там каскадів IR-6.

За Фордо особливо пильно стежать, оскільки він виритий у горі, і нині Іран збагачує там до 60%. Єдиним іншим заводом, де це робиться, є наземний пілотний завод зі збагачення палива в Натанзі.

У звіті говориться, що Іран завершив установку останніх двох каскадів центрифуг IR-2m у партії з 18 на своєму величезному підземному заводі зі збагачення палива в Натанзі і що він планує запустити всі 18, хоча 26 листопада МАГАТЕ підтвердило, що в них не було завантажено жодного урану.

Іран також повідомив агентству, що має намір встановити 18 додаткових каскадів центрифуг IR-4 на цьому заводі в Натанзі, кожен з яких матиме 166 машин, ідеться у звіті.

На наземному пілотному заводі в Натанзі Іран повідомив МАГАТЕ, що планує зробити різні кроки, які передбачають, що він збільшить кількість повних, а не малих або проміжних каскадів, які можуть виробляти більше збагаченого урану.

Він також повідомив, що планує встановити один каскад з 1152 центрифуг IR-6 на цьому пілотному заводі, який може стати найбільшим каскадом в Ірані на сьогоднішній день.

Ядерна програма Ірану

Під час атаки Ізраїлю на Іран наприкінці жовтня знищили діючий надсекретний дослідницький центр з ядерної зброї в Парчині.

Як повідомляло видання Axios із посиланням на власні джерела у США та Ізраїлі, цей удар особливо значущий, оскільки спрямований на об'єкт, який раніше вважався неактивним і значно підірвав нещодавні зусилля Ірану з відновлення досліджень ядерної зброї.

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