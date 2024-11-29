Сторони планують розпочати серйозні переговори щодо ситуації на Близькому Сході.

У п’ятницю, 29 листопада, дипломати Європейського Союзу та Ірану провели низку зустрічей, темою яких став початок "серйозних переговорів", щоб розрядити напруженість у близькосхідному регіоні - зокрема через спірну ядерну програму Тегерана, до повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зустрічі у швейцарському місті Женева, де світові держави та Іран досягли першого прориву в ядерних переговорах понад десять років тому, перш ніж досягти угоди в 2015 році, є першими після виборів у США і мають на меті побачити, чи може бути якийсь прогрес у переговорах ще до 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа.

"Рівень недовіри між обома сторонами зріс після того, коли 21 листопада країни Є-3 (Франція, Німеччина та Італія - УНІАН) просунули резолюцію проти Ірану, яка доручила органу ООН з атомної безпеки підготувати "всеосяжний" звіт про ядерну діяльність Ірану до весни 2025 року", - йдеться у статті.

Відео дня

На думку авторів, це робить женевські зустрічі "більше схожими на мозковий штурм, зосереджений на їхніх взаємних занепокоєннях щодо того, як Трамп відреагує на них":

"Європейські, ізраїльські та регіональні дипломати кажуть, що його майбутня адміністрація, до складу якої входять такі відомі іранські яструби, як обраний ним держсекретар Марко Рубіо, буде проводити політику "максимального тиску", яка буде спрямована на те, щоб поставити Іран на коліна економічно, як він намагався під час свого першого президентства".

За словами співрозмовників видання, Трамп може шукати щось на кшталт великої угоди із залученням регіональних гравців для врегулювання безлічі криз у регіоні.

"Є-3 зайняли більш жорстку позицію щодо Ірану в останні місяці, особливо після того, як Тегеран збільшив свою військову підтримку Росії у її війні в Україні. Проте вони завжди наполягали на тому, що хочуть підтримувати політику тиску та діалогу", - пише видання.

Троє іранських чиновників заявили, що основною метою Тегерана буде пошук способів забезпечити "зняття санкцій", запроваджених з 2018 року після того, як тодішній президент США Трамп відмовився від ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами.

"Істеблішмент вирішив подолати ядерний глухий кут. ... Мета полягає в тому, щоб використати зустріч у Женеві, щоб знайти спільну мову, і якщо ми матимемо прогрес, Вашингтон може приєднатися пізніше", - сказав один із посадовців.

Іран і ядерна зброя - останні новини

У середині листопада Ізраїль знищив в Ірані надсекретний центр ядерної зброї. Зі свого боку Тегеран всіляко заперечує, що прагне розробити ядерну зброю.

Влітку 2023 року представники Білого дому в приватному порядку сказали Ірану, що підозрюють його в дослідницькій діяльності. США вважали, що попередження змусить іранців зупинити ядерну діяльність, але воно не подіяло.

Вас також можуть зацікавити новини: