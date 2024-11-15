Зі свого боку Іран всіляко заперечує, що прагне розробити ядерну зброю.

Під час атаки Ізраїлю на Іран наприкінці жовтня було знищено діючий надсекретний дослідницький центр з ядерної зброї в Парчині.

Як повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела у США та Ізраїлі, цей удар є особливо значущим, оскільки спрямований на об'єкт, який раніше вважали неактивним, що значно підірвало нещодавні зусилля Ірану з відновлення досліджень ядерної зброї.

За даними джерела видання, обізнаного з ситуацією, удар знищив складне обладнання, що використовується для розроблення пластичної вибухівки, яка оточує уран у ядерному пристрої і потрібна для його підриву.

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Зі свого боку Іран всіляко заперечує, що прагне розробити ядерну зброю. А іранська місія в ООН відмовилася коментувати цю ситуацію.

За даними Інституту науки і міжнародної безпеки, у цьому дослідницькому центрі раніше проводили випробування вибухових речовин, необхідних для приведення в дію ядерного пристрою.

Супутникові знімки високої роздільної здатності, отримані Інститутом після ізраїльського удару, показали, що будівля Талеган 2 була повністю зруйнована.

Американські та ізраїльські джерела видання зазначили, що роботи, які нещодавно проводилися на об'єкті Талеган 2, були частиною досліджень Ірану, які могли бути спрямовані як на розробку ядерної зброї, так і на цивільні цілі.

"Вони проводили наукову діяльність, яка могла б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це було цілком таємно. Невелика частина іранського уряду знала про це, але більша частина - ні", - сказав представник США.

На початку цього року ізраїльська та американська розвідки почали виявляти дослідницьку діяльність у Парчині, включно з іранськими вченими, які проводять комп'ютерне моделювання, металургію та вибухові дослідження, що можуть бути використані для ядерної зброї.

Іран і ядерна зброя

Влітку 2023 року представники Білого дому в приватному порядку сказали Ірану, що підозрюють його в дослідницькій діяльності. США вважали, що попередження змусить іранців зупинити ядерну діяльність, але воно не подіяло.

Офіційний представник США сказав, що за кілька місяців до ізраїльського удару "була загальна стурбованість" з приводу іранської діяльності на об'єкті Талеган-2.

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