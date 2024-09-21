Безпілотник зможе літати значно далі.

На військовому параді в Тегерані показали нову балістичну ракету та оновлену версію безпілотника Shahed-136. Про це повідомляє іранська інформагенція Tasnim News.

Ракета "Джахад", показана на параді, працює на рідкому паливі і має радіус дії у 1000 кілометрів. Всього під час параду було показано 21 балістичну ракету, в тому числі Khaybar-buster, Fattah, Hajj Qassem, Qadr-H, Emad, Khorramshahr, Sejjil і Jahad.

Збройні сили Ірану також показали на параді кілька військових безпілотників, у тому числі Shahed-136B. Повідомляється, що нова модифікація має значно більшу дальність польоту – до 4 тисяч кілометрів порівняно з 1-2 тисячами кілометрів у базової моделі.

Іранська зброя: останні новини

Як писав УНІАН, на початку вересня Іран представив свій новий основний танк Soleiman-402. "‎Новинку"‎ створили на базі американського танка M-60, розробленого ще у 50-ті.

Також ми розповідали, що Іран майже завершив будівництво свого першого авіаносця. Переобладнаний контейнеровоз може посилити флот Корпусу вартових ісламської революції.

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