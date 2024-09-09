"‎Новинку"‎ створили на базі американського танка M-60, розробленого ще у 50-ті.

В Ірані було представлено танк Soleiman-402, з яким, вочевидь, Ісламська Республіка пов’язує великі сподівання. Про це повідомляє видання Defensa.com.

І хоча Soleiman-402 має досить футуристичний вигляд, насправді це модернізована версія добре відомого багатьом американського основного бойового танка (ОБТ) M60.

Останній є дуже старою машиною, яку розробили ще у 50-ті. Втім, це не означає, що вона повністю втратила свою боєздатність: на сьогодні багато країн все ще експлуатують різні версії цього ОБТ.

Чим же може похвалитись Soleiman-402? Як бачимо, машина отримала великий пакет оновлень, зокрема поліпшений захист, відносно сучасні оптичні системи та комплекс протидії.

В першу чергу, звертає на себе увагу гармата, яка отримала зовнішній екран. Можливо, він потрібен для зниження теплового випромінювання, однак, скоріш за все, це суто естетичний елемент.

Більш важливою є система електрооптичної протидії, схожа на російську "Штора-1". Вона призначена для того, щоб нейтралізовувати протитанкові керовані ракети.

Ще однією перевагою Soleiman-402 можна вважати дистанційно керовану турель з 12,7-мм кулеметом. Зазначимо також, що корпус та башта танку отримали навісні блоки додаткового захисту.

Іранській ОПК – найбільш цікаві новинки

Раніше, нагадаємо, з’явились фото незвичайного іранського авіаносця "‎Шахід Багері"‎, призначеного для потреб Корпусу вартових Ісламської революції. Його переобладнали зі звичайного комерційного контейнеровоза.

Незважаючи на це, в теорії він може нести велику кількість різних БПЛА, включаючи нові ударні дрони типу Mohajer-6, Shahed-129 і Kaman-12. Вони можуть застосовувати відносно сучасне кероване озброєння.

Також нагадаємо, що нещодавно іранський чиновник підтвердив постачання ракет до РФ.

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