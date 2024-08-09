Союзники по НАТО і "Групі семи" готові до "швидкої та суворої реакції".

Іран готується до поставки Росії сотень балістичних ракет з радіусом дії 120 км. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у європейській розвідці.

Видання зазначає, що десятки російських військовослужбовців нині навчаються в Ірані використовувати систему балістичних ракет Fath-360 Fath-360, при цьому очікується "неминуча доставка Росії" сотень зброї із супутниковим наведенням для її війни в Україні.

"Представники російського міністерства оборони підписали 13 грудня в Тегерані контракт з іранськими офіційними особами на Fath-360 та іншу систему балістичних ракет, створену державною організацією аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) під назвою Ababil", - пише видання. Відео дня

Водночас у США відмовились підтверджувати інформацію про можливе постачання балістичних ракет Іраном Росії, при цьому представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і "Групі семи" готові до "швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу".

Співпраця Ірану з РФ - останні новини

Нещодавно Росія передала Ірану "Іскандери" та РЕБ "Мурманськ-БН". За інформацією ізраїльської служби новин Channel 14, перекидання зброї відбулось за допомогою військово-транспортного літака Іл-76, який здійснював багаторазові рейси з Росії до Ірану.

Також повідомлялося, що системи Мурманськ-БН призначені для придушення супутникової навігації та зв'язку на відстані до 5000 км.

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