Ймовірно, їх супроводжує російський персонал.

Росія на тлі загострення на Близькому Сході передала своїм іранським союзникам ракетні комплекси "Іскандер" і системи радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН".

Як пише ізраїльська служба новин Channel 14, перекидання зброї відбулось за допомогою військово-транспортного літака Іл-76, який здійснював багаторазові рейси з Росії до Ірану.

Defense Express пише, що раніше наявність цього озброєння у Ірану не була помічена. Публічних дискусій щодо їх передачі також не було. Ймовірно, це свідчить про те, що іранські спеціалісти навряд пройшли навчання на цих системах, а тому їх може супроводжувати російський персонал.

Відео дня

Зазначається, що системи Мурманськ-БН призначені для придушення супутникової навігації та зв'язку на відстані до 5000 км. При цьому "іскандери" дозволять Ірану бити на відстані до 500 кілометрів, хоча, щоб досягти Ізраїлю, йому потрібні боєприпаси з радіусом близько 1200 кілометрів. Цей факт підвищує ймовірність того, що іранці могли отримати й крилаті ракети Р-500 з дальністю 1500 км.

Загострення на Близькому Сході

Після вбивства в липні лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані Іран пообіцяв помститися Ізраїлю. Згодом стало відомо, що іранці попередили Ізраїль про своє рішення атакувати його територію.

У Генштаб Ізраїлю впевнені, що нова атака Ірану може бути куди потужнішою, ніж попередня. Тегеран може використати понад тисячу повітряних цілей.

Вчора ввечері Тегеран випустив попередження для цивільної авіації із закликом уникати іранського повітряного простору у найближчий час.

Іран в контексті ймовірної масштабної війни проти Ізраїля звернувся до Росії по допомогу. Він попросив надати сучасні системи протиповітряної оборони та радари.

Вас також можуть зацікавити новини: