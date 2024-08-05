РФ після довгої паузи вдарила по Україні ракетою КНДР, вона не долетіла до цілі, - Defense Express

Ці ракети РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року.

Російські окупанти під час масованого удару по Україні 31 липня застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва. Пуск було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви. Ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела. На місці падіння цієї ракети знайшли уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року. Фото цих уламків Defense Express отримало в своє розпорядження.

Останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні було зафіксовано 27 лютого 2024 року. Відтак, росіяни відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, яка тривала 5 місяців.

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Про ймовірний пуск ворожої балістичної ракети в ніч на 31 липня 2024 року в напрямку Київської області повідомляв один із моніторингових пабліків. При цьому висловлювалось припущення про ймовірне застосування "Іскандера", але це потім не знайшло свого офіційного підтвердження.

"Наразі відомо, що північнокорейські балістичні ракети, які отримала РФ у своє розпорядження для ударів по Україні мають БЧ із фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. При цьому встановлена максимальна дальність пуску цих ракет складає до 650 кілометрів", - пише видання.

У травні 2024 року Офіс генерального прокурора повідомляв про те, що наші фахівці дослідили уламки 21 із 50 північнокорейських балістичних ракет, які на той момент Росія відстріляла по Україні. Залишки від KN-23 були знайдені у Києві та Київській області, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

Понад половини ракет KN-23 під час польоту втратили запрограмовану траекторію польоту та ймовірно вибухали у повітрі, оскільки факт пуску цих ракет фіксувався, але їх уламки знайдені не були.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше видання Forbes повідомило, що Північна Корея могла передати Росії протитанкові ракетні засоби. За словами журналістів, такі дії свідчать про серйозну ескалацію. Йдеться про такий комплекс, як Bulsae-4. Він запозичив шасі північнокорейської версії російського бронетранспортера БТР-80 і додав громіздку верхню вежу з вісьмома протитанковими керованими ракетами.

Водночас аналітики Defense Express вважають, що поява такої зброї у розпорядженні армії РФ є очікуваною та розповіли, звідки Північна Корея може мати такі технології. За словами експертів, Bulsae-4 має досить цікаві характеристики. У КНДР заявляють про дальність пуску понад 10 км та нібито, що навряд чи можливо, до 25 км. Комплекс працює у режимі NLOS, тобто поза межами прямої видимості.

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