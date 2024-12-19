Вперше прототип пілотованого Qaher-313 представили у 2013 році, з тих пір про нього майже не повідомлялось.

Іран перетворив свій винищувач "п’ятого покоління"‎ Qaher-313 на безпілотник. Відповідні фотографії виклав ресурс Iran Spectator.

Нагадаємо, доволі дивний у всіх відношеннях пілотований літак Qaher-313 було представлено у далекому 2013 році. Стверджувалось, що він може нести авіабомби та ракети класу "повітря-повітря".

Майже всі експерти вкрай скептично оцінили нову розробку. Зокрема, вони звернули увагу на велику кількість безглуздих технічних рішень.

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Не дивно, що про новинку доволі швидко забули. Тим паче, що за весь час Qaher-313 ніколи не демонстрували у польоті, а лише возили по аеродрому та показували на стендах.

У 2023 році стало відомо, що Qaher-313 розробляють як дрон-винищувач, а перші постачання мають відбутись вже у цьому році. Нарешті, під виставку Iran Kish Air Show, яка проходила у грудні, показали безпілотну версію літака.

Єдиною помітною відмінністю від пілотованої версії стала відсутність кабіни. Навіть бортовий номер винищувача "08" залишився такий самий.

Військово-повітряні сили Ірану - що відомо

Іран погодився закупити у Росії три види літаків ударного типу. ВПС Ірану доволі численні, втім, вони оснащені переважно застарілими літаками, багато з яких знаходяться у незадовільному стані.

Справа в тому, що після Ісламської революції 1979-го ВПС Ірану майже одразу зіткнулися із значними технічними труднощами. Введення Сполученими Штатами ембарго на постачання зброї позбавило іранський авіапарк запчастин (він складався з літаків американського виробництва).

Протягом багатьох років Іран намагався створити власний винищувач, використовуючи у якості бази доволі старий американський Northrop F-5. Так були розроблені винищувачі Saeqeh, Azarakhsh та Kowsar. За наявними даними Іран не зміг налагодити масове виробництво жодної з цих моделей.

Головні надії щодо модернізації іранських Військово-повітряних сил пов’язані з російськими літаками - зокрема, винищувачем Су-35. Цей літак суттєво перевершує всі винищувачі, які є в розпорядженні Ісламської республіки.

Повідомлялось, що окрім нього Іран повинен отримати ударний вертоліт Мі-28 та навчально-тренувальний літак Як-130. Раніше в мережу вже виклали відео з першими Як-130, призначеними для іранської сторони.

За деякими даними Іран також цікавився російськими системами ППО - зокрема, зенітним ракетним комплексом великого і середнього радіуса дії С-400. За інформацією ЗМІ, Росія може передати Ірану ППО і літаки, щоб посилити його військову міць.

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