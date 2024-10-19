Кілька експертів розповіли про те, чого очікувати в майбутньому від співпраці Ірану і Росії.

Росія продовжує розглядати можливість посилення не тільки Ірану, а й його "союзників-ополченців", постачаючи більш серйозне озброєння, що може посилити конфлікт з Ізраїлем, заявляють експерти.

Балістичні ракети і дрони, які Іран продовжує постачати Росії для війни в Україні, могли стати "важелем", щоб натомість отримати потужнішу зброю, включно з Су-35, протикорабельними ракетами і передовими засобами ППО (С-400 "Тріумф"), пише Business Insider.

"Постачання Су-35С до Ірану в будь-якій кількості потребуватиме часу, так само як і підготовка льотного складу, ремонтників, створення необхідної інфраструктури і наземного устаткування", - заявив Business Insider Джастін Бронк, старший науковий співробітник з питань повітряної могутності та технологій у групі військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Великої Британії.

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Тому, він додав, ситуація в найближчій перспективі не зміниться, з урахуванням планів Ізраїлю щодо нанесення ударів по Ірану, у відповідь на минулу ракетну атаку. Повідомляється, що з моменту, коли Ізраїль заявив про необхідність завдати удару у відповідь, з'явилися непідтверджені заяви, нібито Тегеран уже отримав щонайменше одну ескадрилью Су-35 і якусь кількість С-400.

"Є підстави вважати, що Іран дійсно може отримати ці потужні винищувачі четвертого покоління найближчим часом", - йдеться в матеріалі. Науковий співробітник Сирійської програми Інституту Близького Сходу Антон Мардасов зазначив, що угода по винищувачах Су-35 є вже "вирішеним питанням", оскільки Росія вже поставила Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130 у вересні 2023 року. За його словами, терміни поставки Су-35 залежать від різних факторів, включно з "технічною готовністю".

Однак екстрене постачання з Росії може негативно позначитися на іміджі Ірану, оскільки це продемонструє, що країна не може парирувати загрозу від Ізраїлю без російського озброєння, вважає Мардасов. І зазначає, що особисто він не вірить у те, що РФ поставить Ірану сучасні С-400 на тлі триваючої війни в Україні, коли зберігається загроза ударів БПЛА по російських складах боєприпасів і підприємствах.

"Що стосується протикорабельних ракет, то я думаю, що якщо переговори між Москвою і хутистами справді були, то вони мали загальний характер. Хоча я думаю, що це був швидше навмисний витік інформації за участю російських спецслужб, щоб підкріпити слова Путіна про можливе озброєння супротивників Америки", - сказав Мардасов.

Російський аналітик не вважає, що пряма передача озброєння Росії Ірану відбудеться, оскільки це може "поставити під загрозу танкери Китаю". У матеріалі йдеться про те, що раніше ракета хуситів уже вразила один китайський танкер MV Huang Pu, який йшов під панамським прапором. До того ж, навмисне постачання озброєння Росією викличе "сильне роздратування" арабських країн, які виступають важливими партнерами для РФ.

Інші новини щодо відносин між Іраном і РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС покарав Іран за поставку ракет у Росію - йдеться про санкції проти семи фізичних і семи юридичних осіб.

Крім того, Іран готується до війни і звернувся по допомогу до Росії. Президент за підсумками зустрічі заявляв, що "спільні позиції" обох країн можуть призвести до більшої "глобальної безпеки і миру".

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