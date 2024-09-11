Іранські ракети після прибуття у Росію завантажили у великий поїзд, зазначили журналісти.

Супутниковий знімок зафіксував російське судно, яке доставляє балістичні ракети з Ірану до Росії.

Про це пише Sky News. Згідно з повідомленням, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії. Скоріш за все, ці ракети будуть використані у війні проти України.

Відомо, що судно Port Olya 3 прибуло в російський порт "‎Оля" 4 вересня. Сам порт знаходиться в Астраханській області‎. При цьому судно було в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, а саме - 29 серпня.

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Після прибуття до РФ балістичні ракети Fath-360 завантажили у великий поїзд. Куди саме направили ракети потім - точно невідомо. На думку українського джерела, на яке посилається Sky News, Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області.

Іран передав балістичні ракети РФ чи ні - що вже повідомлялося

Раніше в Пентагоні підтвердили, що Іран дійсно передав росіянам певну кількість балістичних ракет малої дальності. Також американці уточнили, що мова йде саме про Fath-360.

Fath-360 є компактною іранською тактичною ракетою малої дальності, яку можна вважати аналогом керованого реактивного снаряда GMRLS. Ракета призначена для ураження особливо важливих об’єктів, наприклад, систем ППО, складів, командних пунктів тощо.

На відміну від GMRLS, Fath-360 має приблизно в 1,5 раза вищу дальність (до 120 км) та обладнана більш потужною бойовою частиною (150 кг). Наведення ракети забезпечує комбінована система інерціальної та супутникової навігації.

Таким чином, в зону дії Fath-360 потрапляє, зокрема, Миколаївська область. При цьому, через високу швидкість ракети ефективно збивати її зможе лише обмежена кількість українських систем ППО.

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