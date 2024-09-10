ЄС отримав перевірену інформацію, що Іран надав Росії балістичні ракети

За словами представника дипвідомства, реакція блоку на цю новину буде швидкою, натякнувши на санкції.

Європейський Союз отримав інформацію про те, що Іран надав Росії балістичні ракети.

"Ми маємо перевірену інформацію, надану союзниками про постачання іранських балістичних ракет до Росії", – заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Deutsche Welle.

Як зазначив представник дипвідомства, постачання балістичних ракет означатиме "істотну матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України".

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"Одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Брюссель відповість швидко та в координації з міжнародними партнерами, включно з новими та значними обмежувальними заходами проти Ірану", – зазначив Стано.

Поставки іранських ракет в Росію

Нещодавно у ЗМІ почали зʼявлятися новини про те, що Іран готується передати Росії нове озброєння для війни проти України. Днями The Wall Street Journal заявило, що Москва отримала від Тегерана балістичні ракети. Видання писало, що Сполучені Штати та Європейський Союз у відповідь на такий крок готують нові заходи, які можуть ще більше ізолювати Іран на міжнародній арені.

Передачу ракет країні-агресорці підтвердив і іранський чиновник Ахмад Бахшаєш Ардестані. За його словами, Іран "не втручається у війну безпосередньо", проте продає Росії зброю, щоб забезпечити свої потреби.

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