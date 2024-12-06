За даними МАГАТЕ, в Ірану вже достатньо матеріалу, збагаченого до 60 % для створення чотирьох ядерних боєприпасів.

Іран "різко" збільшує кількість урану, збагаченого до 60% чистоти, що близько до приблизно 90% збройової якості, яку він здатний виробляти, заявив в інтерв'ю Reuters глава Агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Зазначається, що цей крок, безсумнівно, викличе ще більшу тривогу в західних столицях, які вже стверджують, що збагачення урану до такого рівня не має цивільних підстав. Оскільки жодна інша країна не робила цього без виробництва ядерних бомб.

Глава МАГАТЕ повідомив, що Іран прискорює збагачення урану до 60%, накопичивши 182,3 кг, що достатньо для виробництва чотирьох ядерних бомб.

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"Сьогодні агентство оголошує, що виробничі потужності різко збільшуються з 60% запасів", - зазначив Гроссі в кулуарах конференції з безпеки Манамського діалогу в Бахрейні.

Він сказав, що виробничі потужності Ірану мають зрости "в сім, вісім разів, можливо, або навіть більше" порівняно з поточним рівнем у 5-7 кг урану, збагаченого до чистоти до 60% на місяць.

Ядерна програма Ірану

У звіті для держав-членів, з яким ознайомилося Reuters, МАГАТЕ раніше заявило, що Іран збільшив швидкість збагачення матеріалу, що подається у два взаємопов'язаних каскади вдосконалених центрифуг IR-6 на своєму заводі у Фордо.

Завод уже збагачував уран до чистоти до 60% матеріалом, збагаченим до чистоти до 5%. Матеріал, що подається зараз, збагачений до чистоти до 20%, що прискорює процес досягнення 60%.

Ця зміна означає, що Іран "значно" збільшить кількість урану, який він збагачує до чистоти 60%, досягнувши понад 34 кг на місяць тільки у Фордо, йдеться у звіті. Іран також збагачує уран до 60% на іншому об'єкті, в Натанзі.

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