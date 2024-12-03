За словами міністра, вони чекають, яку політику проводитиме новий американський уряд.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі не виключає, що його країна може ввести війська в Сирію.

"Якщо сирійський уряд попросить Іран ввести війська в цю країну, ми розглянемо це прохання. Іран не очолює групи опору в арабських країнах і не має з ними організаційних стосунків, але підтримує їхню справу і допомагає за необхідності", - заявив він, пише видання IRNA.

Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що вони не мають наміру зараз розмовляти з Америкою. Він розповів про ядерні переговори Ірану.

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"У нас є багато причин песимістично ставитися до переговорів з Європою щодо ядерної справи. Наразі ми не маємо наміру розмовляти з Вашингтоном. Тому що немає жодних підстав для такої розмови", - сказав Аракчі.

За його словами, вони чекають, яку політику проводитиме новий американський уряд, а потім розроблять свою власну політику.

Ескалація в Сирії

Контрнаступ сирійських повстанців, які являють собою коаліцію ісламістських бойових груп на чолі з підтримуваним Туреччиною угрупуванням, пов'язаним з Аль-Каїдою, почався минулого тижня. У перші дні війська РФ зазнали там значних втрат, а в мережі вже з'явилося багато фото та відео, на які потрапили трофеї армії повстанців.

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