Також під час цієї церемонії було представлено кілька швидкісних ракетних катерів різних типів.

В четвер, 27 лютого Корпус вартових ісламської революції (КВІР) поповнив свій флот ракетним корветом "Шахід Раїс-Алі Делварі". Про це повідомляє Army Recognition.

Він став четвертим кораблем типу "Шахід Сулеймані". Перший ракетний корвет катамаранного типу іранці ввели в дію у 2022 році. Ще два кораблі надійшли на озброєння у лютому 2024-го – вони отримали найменування "Шахід Хасан Багері" та "Шахід Сайяд Ширазі".

Корвет розробили з урахуванням технології зниження помітності. Він може проводити швидкі наступальні операції як поблизу берегової лінії, так і у відкритому морі. Також корвет здатен виконувати оборонні функції.

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Довжина корпусу корабля складає приблизно 65 м, а водотоннажність досягає 600 тон.

Ракетне озброєння катамаранів типу "Шахід Сулеймані" представлено крилатими ракетами, дальність яких може досягати 300 км. Артилерійське озброєння складається з однієї 30-мм гармати та гармат калібру 20-мм.

Також під час нещодавньої церемонії було представлено кілька швидкісних ракетних катерів різних типів.

"Хайдар-110" – це катер завдовжки 14 м, завширшки 4,3 м та висотою 2,8 м. Іранські військові заявляють, що він може розвинути швидкість до 110 вузлів. Озброєння – дві крилаті ракети середньої дальності.

Довжина катера "Тарік" катамаранного типу складає 13 м. Його озброєння також складається з двох крилатих ракет середньої дальності. Ще один катер – "Сомар" – має довжину 16 м і розвиває швидкість 80 вузлів.

Іранський флот – останні новини

Нагадаємо, нещодавно Іран озброївся першим в своїй історії авіаносцем.

Корабель здатен запускати доволі великі БПЛА. Також він може нести швидкохідні судна, безпілотні підводні човни та протикорабельні крилаті ракети.

А ще раніше Ісламська Республіка представила свій "найбільш передовий" корабель, який давно перетворився на довгобуд. Його позиціонують як розвідувальний есмінець.

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