На борту Shahid Beheshti можуть знаходитися швидкохідні судна, безпілотні підводні човни, а також протикорабельні крилаті ракети.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) отримав перший в історії країни корабель, який може запускати великі БпЛА та гелікоптери. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на іранські джерела.

"‎Корпус вартових Ісламської революції вжив заходів, щоб перетворити комерційний корабель... на мобільну військово-морську платформу, яка може запускати безпілотники і вертольоти в океанах", - заявив командувач ВМС КВІР Аліреза Тансірі.

Shahid Beheshti є колишнім контейнеровозом який, оснащений 180-метровою злітно-посадковою смугою. Корабель може працювати без дозаправки до одного року.

За повідомленнями іранської сторони, корабель здатен запускати доволі великі безпілотники. Наприклад, дрони Qaher, виконані на базі раніше представленого пілотованого винищувача.

Також на борту Shahid Beheshti можуть знаходитися швидкохідні судна, безпілотні підводні човни та протикорабельні крилаті ракети малої дальності.

Іранський флот - останні новини

Нагадаємо, нещодавно іранці показали свій "найбільш передовий" корабель, який перетворився на свого роду довгобуд. Мова йде про спеціалізоване розвідувальне судно, яке отримало назву Zagros. Відомо, що його створили на основі проєкту Mowj.

А в минулому році УНІАН повідомив, що в Ірані затонув есмінець під час ремонту в порту недалеко від Ормузької протоки. Як тоді повідомлялось, корабель втратив рівновагу через те, що в його резервуари потрапила вода.

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