Іранські військові переконані, що Дональд Трамп загрожує існуванню нинішнього режиму в Тегерані.

Впливові іранські військові закликали керівництво держави відмовитися від без’ядерного статусу країни і створити власну ядерну зброю. Як пише The Telegraph, такі заклики почали лунати після обрання Дональда Трампа президентом США.

Зокрема стверджується що керівництво Корпусу вартових ісламської революції, елітної парамілітарної організації, головної опори режиму, звернулося до глави держави аятоли Алі Хаменеї із проханням скасувати фетву (релігійне рішення) про те, що Іран не повинен мати ядерну зброю.

"Ми ніколи не були настільки вразливими, і це може бути наш останній шанс отримати її (ядерну зброю), поки не стало надто пізно", — сказав неназваний іранський чиновник у розмові The Telegraph.

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Ця фетва була вперше згадана у 2005 році. У ній Хаменеї наполягав, що ядерна зброя є "абсолютним харамом", тобто категорично неприйнятною для ісламу.

За словами кількох іранських офіційних осіб, ця фетва залишається єдиною перешкодою на шляху створення іраном власної ядерної зброї.

"Лідер заборонив переговори розробку ядерної зброї, що, здається, є єдиним способом виживання [режиму], і він веде режим до краху. Протягом деякого часу ми були лише за декілька натискань кнопки до створення ядерної зброї. Екзистенційна загроза, з якою ми зараз стикаємося, змусила кількох старших командирів, які раніше наполягали на дотриманні вказівок верховного лідера, наполягати на створенні атомної зброї", – сказав анонімний чиновник.

Як зазначає The Telegraph, минулого року кілька десятків іранських депутатів теж закликали Вищу раду національної безпеки країни переглянути політику щодо ядерної зброї. Тоді Камаль Харазі, радник верховного лідера, визнав, що фетва Алі Хаменеї є єдиною перешкодою для розробки ядерної зброї.

"Якщо Ісламська Республіка Іран зіткнеться з існувальною загрозою, у нас не буде іншого вибору, окрім як змінити нашу військову доктрину. Ми вже маємо технічні можливості для виробництва зброї – лише релігійний указ про заборону ядерної зброї заважає нам це робити", – говорив він у листопаді.

У грудні Британія, Франція та Німеччина заявили, що запаси високозбагаченого урану в Ірані досягли "безпрецедентного рівня", і немає "жодного надійного обґрунтування", що це потрібно для цивільних потреб.

Трамп тисне на Іран

Як писав УНІАН, днями Трамп підписав указ про "максимальний тиск" на Іран. Трамп планує перекрити Ірану всі шляхи до ядерної зброї та протидіяти його "згубному впливу" на Близькому Сході.

Разом з тим Трамп озвучив пропозицію почати переговори з Іраном, аби вирішити цю суперечку. Однак Тегеран відмовився розмовляти з Вашингтоном, оскільки американці порушили попередні домовленості за першої каденції Трампа.

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