Також Україна отримає додаткові бронетранспортери.

Прем'єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес повідомив, що його країна незабаром передасть Україні ще 4 основні бойові танки Leopard 2.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Санчес сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"У військовому відношенні у додаток до дуже тривалої та інтенсивної співпраці, Іспанія незабаром доставить нову важку техніку для допомоги воєнним зусиллям, у тому числі чотири танки Leopard і бронетранспортери", - наголосив Санчес.

Також прем'єр сказав, що Іспанія збирається доставити в Україну переносний польовий госпіталь з хірургічними можливостями з метою покращення спроможності України лікувати поранених військових та цивільних біля лінії фронту.

При цьому, за його словами, в Іспанію прибуло понад 650 українців на лікування. Крім того, в місті Сарагоса відбувається навчання за передовими програмами для українських терапевтів.

Leopard 2 для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2023 року перша партія з шести танків Leopard 2 відправилась з порту міста Сантадер до подальшої доставки в Україну.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Україна отримає додаткові танки Leopard 2. При цьому повідомлялося, що поставки, які повинна здійснити компанія Rheinmetall, профінансують Данія і Нідерланди. Країни придбають основні бойові танки для того, щоб замінити пошкоджену техніку. Мова якраз йшла про постачання Україні 14 танків Leopard.

Також повідомлялося, що ФРН має намір наростити поставки танків Leopard 1 Україні.

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