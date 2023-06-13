Міністр оборони Німеччини заявив, що до кінця року буде поставлено понад 100 танків.

ФРН наростить поставки танків Leopard 1 Україні. Про це в інтерв'ю RTL Direkt заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, що вийшов з ладу, але з липня ми будемо нарощувати поставки Leopard 1 A5", - заявив Пісторіус.

За його словами, до кінця року планується поставити ЗСУ понад 100 таких танків. "Танки як і раніше будуть", - резюмував чиновник.

Танки Leopard в Україні - що відомо

Нагадаємо, деякий час тому в ЗМІ з'явилася інформація, що тільки за 8 червня Україна втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

У Німеччині тим часом не підтверджують інформацію про втрату західної техніки. За даними німецького видання Bild, уряд ФРН не отримував даних про знищення танків Leopard в Україні.

Передбачається, що позиція німецького уряду з цього приводу проясниться, коли 14 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц представить оновлену стратегію національної безпеки країни.

Тим часом російська пропаганда заявляє про нібито знищення семи танків Leopard. Пізніше українські військові опублікували відео з пошкодженим Leopard. Відомо, що він втратив гусеницю після наїзду на міну, проте його відремонтували.

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