Ці країни придбають для України бойові танки для того, щоб замінити зруйновану техніку.

Україна отримає додаткові танки Leopard 2. Поставки, які має здійснити компанія Rheinmetall, профінансують Данія та Нідерланди.

Як пише видання Handelsblat, країни придбають основні бойові танки для того, щоб замінити зруйновану техніку. Йдеться про поставку Україні 14 танків Leopard.

Джерела видання стверджують, що відповідні контракти вже укладено. Сума угоди вимірюється мільйонами євро. Водночас у компанії Rheinmetall інформацію про такі плани Нідерландів та Данії не коментували.

Зазначається, що Збройні сили України отримають перші придбані цими країнами танки в січні наступного року. До того моменту Rheinmetall має відремонтувати танки Leopard 2 A4, які компанія забрала зі складів різних країн.

Постачання озброєння для України

Болгарія планує приєднатися до снарядної коаліції – європейської програми щодо постачання боєприпасів Україні. До цього моменту Болгарія була однією з двох країн ЄС, які не приєдналися до цієї програми. Другою є Ірландія.

Крім того, Україна отримає сотні ракет та пов'язаних з ними систем для посилення Сил протиповітряної оборони. Їх поставлять Данія, Нідерланди, США та Велика Британія. Зазначається, що йдеться про надання ракет малої та середньої дальності.

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