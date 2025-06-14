Історія "довгої руки для бідних": звідки "Шахеди" взялися на нашу голову та як ми їх перевершили

Трамп похвалив українські та російські БПЛА, назвавши їх "дивовижними", чим визнав наші "карти". Тим часом, Кремль застосував по Києву новий Shahed-238, який українці вже перевершили.

"Звідки воно взялося нам на голову", - часто можна почути після чергової російської атаки "Шахедами" по Україні. І, ось, днями повідомили, що по цивільних у Києві вперше прилетів новий "Шахед" - Shahed-238 або "Герань-3", який є покращеною версію старих недобрих "мопедів".

Це актуально не лише на тлі російсько-української війни, але й з огляду на війну між Іраном та Ізраїлем зі США, де "Шахеди" теж гарантовано будуть задіяні.

Але як росіяни з іранцями взагалі дійшли до ідеї таких дронів? УНІАН розібрав історію "дронів-камікадзе", еволюція яких відбувалася за принципами "зворотного інжинірингу" - через розбирання та адаптацію в себе ворожих БПЛА.

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Історія дронів-камікадзе (знов без Гітлера не обійшлося)

Дональд Трамп похвалив українців за "дивовижні" дрони. Це, дійсно, подія. Бо ще кілька місяців тому намагався зупиняти Україні постачання залишків того, що не встиг нам надати Байден. Головним чином, завдяки дронам українська оборона тоді встояла.

"Хороші дрони. Це справжня зброя для війни. У сучасній війні Україна та Росія вивчають поточні бойові дії, а також використовують дрони на рівні, який ніхто раніше не вважав можливим", - розсипався компліментами очільник Білого дому у інтерв’ю Pod Force One.

Те, що американське Міноборони передало на Близький Схід 20 тисяч "українських" ракет ППО, адаптованих під перехоплення саме "Шахедів", є вкрай показовим. Адже свідчить не лише про спроби "покарати" Україну за те, що СБУ без дозволу Хегсета зробила "наругу" у прямому етері над авіаційною частиною російської ядерної тріади, але й про реальний страх американців перед іранськими дронами. Вони бояться, що іранці зроблять свою "Павутину" в разі обіцяного Трампом "покарання" за зрив "ядерної угоди". І тому активно готуються.

Але важливо, що хвалив американський президент обидві сторони. Отже, це стосується й "Гераней", які "у дівоцтві" були саме "Шахедами" ("Свідками" у перекладі) і які зробили певну революцію у царині дронів. Але "Шахеди" як дрони-камікадзе це не один виріб, а ціле сімейство (у іранців є ще ціла лінійка ударних "Шахедів"), та ще й назва іранської компанії-розробника. Ідеологічно принцип дії цих дронів-камікадзе веде свою генеалогію до нацистської Німеччини. А технологічно – до Ізраїлю.

До чого тут нацисти? Просто саме гітлерівці під керівництвом свого мстивого вождя з куцими вусами й розробили концепцію "автономної ракети-літака" як "зброю помсти" для британців, які не захотіли здаватися. І саме задля терору цивільних та промисловості у тилах Британії.

Мова про першу в історії крилату ракету V-1 ("Фау-1"), яка фактично й була спрощеною версією літака-камікадзе. Ефективність камікадзе показали японці ще у Перл-Харборі, але німці своїх пілотів берегли. Тому створили безпілотник. Замість пілота на борт поклали майже тонну вибухівки. Яка летіла "кудись туди" в бік Лондону. А заодно й демаскувала розташування районів британського ППО.

Ця "ракета-літак" була відповіддю на програш Люфтваффе у війні за повітря – розробка завершилася у 1944 році. Як і "Шахеди" для РФ, яка їх стала застосовувати після небачених втрат російської авіації у 2022 році в небі над Україною. І, як і "Шахеди", V-1 була відносно дешевою, масовою, хоча й не надто влучною, відносно легко збивалася ППО та винищувачами. Оптимально для терору цивільних.

За останні два роки Другої світової війни їх було випущено по Лондону та інших великих містах близько 25 тисяч одиниць, більшість - було збито, або вони впали самі. Це значно більше, ніж РФ за перші два роки пустила по нас "Шахедів". Лише зараз вона наближається до цих показників.

Першими ракети V-1 шляхом "зворотного інжинірингу" скопіювали американці вже у тому ж 1944 році, адже технологічно ракета була не дуже складною. Але проблемою тоді, як і зараз, була система наведення, яку просто скопіювати не вдалося. Втім, еволюція крилатих ракет - то вже інша тема. Хто ж повернув цю історію знов до витоків? Ізраїльтяни та іранці.

"Шахеди" у ізраїльсько-іранському протистоянні

Зараз мало хто пам’ятає, але наприкінці 1960-х та у 1970-ті відбувся перший "бум" безпілотників, де німецькі розробки виросли у щось значно більше. Технологічний прогрес саме тоді й зробив можливим справжній керований БПЛА. Тоді ж у СРСР, наприклад, було розроблено цілу лінійку безпілотників, серед яких були добре відомі українцям та росіянам Ту-141 "Стриж" 1979 року розробки.

Відомі вони передусім тим, що, за умов дефіциту крилатих ракет, саме модернізовані "Стрижі" ЗСУ використовували для ударів по російській стратегічній авіації у 2022 та 2023 роках, коли ціллю були ті ж російські Ту-95.

Але ізраїльтяни у 1980-х пішли значно далі. Бо всі попередні "безпілотники" були буквально літаками без пілоту – великими, важкими й дорогими. Оскільки Ізраїль завжди розглядає війну як асиметричну (бо протистоїть одразу кільком арабським країнам та Ірану), то здешевлення засобів ураження одночасно з підвищенням їх ефективності традиційно стояло для них на першому місці.

Власне, так і з’явився дрон IAI Harpy або "Гарпія". Він позиціонувався як "самонавідний літак-снаряд" для враження ворожих радіолокаційних станцій. Хоча насправді мав значно більше коло цілей. Вперше виріб злетів у 1989 році. Він мав характерну форму крил та аеродинаміку, яку можна помітити й у "Шахедів".

"Гарпія" коштувала 70 тисяч доларів, що станом на 1989 рік було досить багато. Адже тоді бургер коштував 0,34 долари, проти 6 доларів зараз. Хоча "індекс біг-маку" не є абсолютним для дронів (бо технології теж дешевшали з часом), проте у сучасних цінах це було б десь 1,2-1,3 мільйони доларів. Забаганка не для бідних.

Натомість іранські оригінальні "Шахеди" коштували 300-400 тисяч доларів у сучасних цінах, а російські "Герань-2" - до 200 тисяч, чого вдалося досягти завдяки безпрецедентному масштабуванню виробництва та замовлення комплектуючих безпосередньо у Китаї без посередників. Українські дрони "Лютий" та подібні "однокласники" коштують приблизно стільки ж.

Але повернемось до історії. Попри обмежене бойове використання, "Гарпія" отримала досить велике розповсюдження, була замовлена або адаптована індійцями, азербайджанцями, марокканцями, корейцями та навіть китайцями. Останні двоє їх фактично скопіювали.

Певно, через втрачений дрон, шляхом зворотного інжинірингу, або з допомогою одного з операторів, але іранці змогли отримати схему "Гарпії". Можна припустити, завдяки Китаю, адже "Шахеди" та "Герані" саме з китайських комплектуючих переважно й робляться – які, своєю чергою, є копією західних деталей. Попри це, майже 20 років іранці витратили на його адаптацію та виробництво вже як Shahed 131 – він же "Герань-1".

Але повністю скопіювати не вийшло. Що для іранців стало "не багом, а фічею". Бо вони зробили його не таким високоточним та "розумним", яким був прототип, а саме як дешеву летючу бомбу "для бідних" з досить приблизним наведенням по координатах, але з можливістю маневрування та прокладки складних маршрутів, щоб БПЛА було складніше збити. Тобто, адаптували його для асиметричної війни на свій лад, відповідаючи на точність своєю масовістю й повертаючись до ще гітлерівських "заповідей" терору.

До речі, саме іранці вигадали, що дрони потрібно пускати з дообладнаної цивільної фури – і саме на "Шахедах" це протестували. Вони взагалі все намагаються ховати та маскувати, бо США та Ізраїль мають перевагу у розвідці та високоточних ракетах. Виходить, іранський досвід став в нагоді як росіянам, так і українцям. Але українцям він дістався безкоштовно.

Власне, після Shahed 131 з’явився більший та потужніший Shahed 136 ("Герань-2"), а вже 2023 року, як результат використання та модернізації цих засобів росіянами, з’явився більш сучасний Shahed 238 ("Герань-3"), який і було збито над Києвом нещодавно. Тобто, Іран та РФ продовжують співпрацю й щодо нових дронів.

Від Ірану до РФ, від "високоточки" знов до терору

Іран та РФ повернулися до концепції терору та відійшли у "Шахедах" від ізраїльської ідеї дрону як високоточної зброї. Останні версії, на яких встановлюють більш передові засоби цілевказання й дорогі антени з 8-ми та вже навіть 16-елементною базою - це все ще, передусім, засіб терору та виявлення ППО.

"Про те, що росіяни борються з нашим РЕБ, встановлюючи все більше елементів у CRPA антени, я вже розповідав. Ще недавно я показував вам антени на 12 елементів, і, ось, цієї ночі на "Шахеді" знайдена антена на 16 елементів. Умовно, щоб РЕБ вплинув на такий "Шахед" і не дав йому знайти ціль, треба 16 джерел перешкод (РЕБ) навколо "Шахеда", - написав 7 червня у фейсбуці фахівець з РЕБ та дронів Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Сама наявність такого дрону показує наш рівень РЕБу – як мінімум, над Києвом. Хотілося б, щоб всі міста були так прикриті. Слід додати, що ППО, щоб перейти на інші алгоритми, завжди потрібен час на адаптацію у кілька місяців, чим зараз росіяни й користуються.

Власне, саме завдяки росіянам "Шахеди" вийшли на зовсім інший рівень. Це вже не той відносно примітивний виріб, який вони два роки тому купували в іранців – китайці довели його до розуму за російські гроші.

Власне іранські ж вироби, які намагалися використовувати до 2022 року у Ємені та інших "гарячих точках", були не надто вдалими. Тому їх всерйоз мало хто сприймав до 2022 року. Але це лише якщо брати результативність окремої атаки одним дроном, більшість з яких були провальними. Проте ефект від масового використання таких "провальних" дронів був зовсім іншим.

Наприклад, найбільш раннє бойове застосування Shahed 131 або Shahed 136 (досі йдуть дискусії, що це було) відбулося 2019 року, коли хуситами було атаковано саудівське нафтове родовище Абкайк. Втрати від одного дрону були мінімальні, хоча для ППО ці цілі були замалі й дуже складні.

Проте, через систематичні атаки дронів, ракет та всього, що літало й падало на інфраструктуру, видобуток нафти у Саудівській Аравії впав на 5%. З урахуванням масштабів видобутку це насправді дуже значні втрати, які стали завеликим тягарем для саудитів, адже вони ще й на підтримку легітимного уряду Ємену значні кошти давали. Тому вони змушені були вийти з громадянської війни у цій країні, де фактично контроль над більшістю території отримали саме хусити. Іран та його проксі перемогли.

Була ще незрозуміла атака дроном по індійському танкеру з японськими власниками Chem Pluto у Індійському океані. Це були начебто хусити (вони заявляли, що власники євреї), але відбувалася атака занадто далеко від Ємену і близько до узбережжя Ірану. Певно, іранці хотіли подивитися, чи вийде з ладу велике судно, якщо буде спроба зробити "блокаду" Перської затоки на випадок війни зі США та Ізраїлем. Але офіційно, звісно, відповідальність за це не взяли.

Втім, саме цю ірансько-єменську тактику ударів по нафтовій інфраструктурі намагалася минулого року практикувати Україна. Але, через спротив західної спільноти, ця практика з самого початку була дуже обмеженою, а потім майже зовсім зійшла нанівець. Лише подекуди зараз атакуються саме військові нафтобази, а не інфраструктура як така. Проте й без цього в українських аналогів "Шахедів" цілей у РФ вдосталь.

Власне, українці не просто адаптували іранський та російський досвід, який ті використовували проти нас, але пішли значно далі. Або, скоріше, зробили крок назад – до ізраїльської концепції дешевої високоточної зброї, а не засобу терору. Але з небувалою дешевизною.

Україна адаптує ворожий досвід та робить крок вперед

В України вкрай мало ракет, а їхня дальність обмежена технічно й політично, тому ми вимушені були розвивати напрям дронів не як доповнення, а як заміну ракет. І вже вийшли на гібридний варіант "дронів-ракет", що фактично й є крилатою ракетою "на мінімалках".

Відповідно до підсумків травня, Україна вже пускає більше різних "далеких" дронів та обманок на "болотні" терени, ніж це робить Кремль проти українців. Прогрес наочно. Але це викликає значно менше резонансу, адже РФ спеціально б’є по цивільних, а українці – по військових об’єктах.

Власне, Україна вже має не одну, а цілу низку як аналогів "Шахедів", так і інших за суттю та використанням виробів. Причому перші вітчизняні спроби зробити свою "довгу руку" відбулися ще 2021 року – це були БПЛА UJ-22 Airborne та UJ-23 Topaz, які використовувалися ще 2023 року, але поступово поступилися більш сучасним розробкам.

Чому нові дрони кращі? Бо шляхом все того ж зворотного інжинірингу українці розібрали вцілілі російські й іранські дрони, подумали-подумали, та й покращили. Так, загалом у нас та сама елементна база – китайська. Але є вже як власні розробки, так і доступ до західних технологій. Український дрон з тих же комплектуючих летить значно далі китайського.

Захід, до речі, зараз всерйоз взявся за розвиток українського дронобудування та вітчизняних аналогів "Шахедів" зокрема. Бо європейці – передусім, британці, німці, скандинави – подивилися на вартість та строки виробництва своїх "товстих" "золотих" ракет, порахували власні військові бюджети, почухали потилицю й дійшли висновку, що українські вироби ефективніші за співвідношенням ціна/якість.

Українські високоточні дрони це найкраще рішення, щоб і РФ послабити, поки Європа переозброюється, і щоб самим швидко підвищити власну боєздатність на випадок, якщо (коли?) Кремль все ж нападе на Балтику або острів Готланд (а масштабні навчання у Білорусі вже призначені на вересень, морські - на Балтиці вже відбуваються).

Українці мають наразі так багато "довгих" БПЛА й пускають їх у таких кількостях по РФ та військових об’єктах на окупованій території (більше 5 тисяч лише за травень), що нашу перевагу – наші "карти" - розгледів навіть Трамп. Так, він і РФ, звісно, згадав. Але за хвилею "зради" в нас не помітили дуже важливий нюанс – Трамп вже говорить про війну на рівних.

А про результати війни він вже каже: "Подивимось". Хоча ще нещодавно під час "вистави" у Овальному кабінеті нас запевняли, що ми вже все програли і в нас "немає карт". Це непомітний, але "тектонічний" зсув для Трампа та його оточення.

Що зараз виробляє Україна? Ось лише кілька назв дронів середнього та далекого радіусу – "Бобер", "Лютий", "Морок", "Перун", "Пекло", "Рута", "Паляниця", "Барс" та інші. Причому останні у переліку це вже саме формат "ракета-дрон" - історія зробила коло і БПЛА знов повертаються до "коріння" у вигляді V-1, але вже як "високоточка".

Моделей дронів у виробництві вже десятків зо два і вони вже вийшли з "яслів" "Шахедів", стаючи значно більш ефективним і, головне, самодостатнім засобом ураження, здатним заміняти крилаті ракети та зберігаючи маневреність і малу помітність.

У цьому й полягає "революція" у цій галузі – дешеві дрон-ракети роблять неактуальними не лише застарілі засоби захисту та ППО, але й засоби ураження, які є занадто дорогими. Асиметрична війна як є.

Звісно, українці не знайдуть добрих слів для розробників "Шахедів". Але й недооцінювати значення цього "інструменту" не варто. Не дарма ми й самі концепцію дешевого далекобійного дрону адаптуємо й виводимо на інший рівень. Проте не в якості засобу терору, а як "високоточку", що змінює всю військову науку.

Росіяни з іранцями, на жаль, теж не стоять на місці, маючи значно більші фінансові потужності та технологічну підтримку Китаю. Проте на нашому боці досі була креативність та конкурентний ринок (а конкуренція прискорює розвиток), а тепер є доступ до західних технологій і грошей, які щедро ллються у цю галузь останні місяці. Сподіваємося, це збереже нашу перевагу над ворогом, в якого, навпаки, фінанси все більше "співають романси".

Спроби РФ нас залякати все більше нагадують пізнього Гітлера з терором Лондону першими V-1, або Хусейна з "війною міст", що було ознакою довгої, але все ж агонії, яка вичерпувала ресурси, не впливаючи на фронт. Наші ж удари дронами по ворожих воєнних потужностях неодмінно матимуть вплив і у війні на землі. Це лише питання часу, коли кількість проблем переросте у якісний тотальний результат.