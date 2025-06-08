Ці ракети для боротьби з "шахедами" не були дорогими, але мали особливу технологію, розповів президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховувала отримати 20 тисяч ракет для боротьби з ударними дронами типу "Шахед". Рішення про передачу цих ракет для України ухвалювалося за часів президента Джо Байдена, але нині, за президентства Дональда Трампа, ці ракети були відправлені на Близький Схід. Про це президент України сказав в інтерв'ю для американського телеканалу ABC News.

"До речі, знаєте, як ви бачили, ми маємо великі проблеми із "шахедами" тощо. Ми боремось із цим і, звісно, ми знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави підкреслив, що ще за часів попередньої адміністрації президента США Джо Байдена, а саме - за участі міністра оборони Ллойда Остіна було ухвалено рішення з реалізації одного проєкту.

Відео дня

"І ми розраховували на цей проєкт. 20 тисяч ракет, між нами, 20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами" - це було недорого, але це особлива технологія. Тому, ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", - додав Зеленський.

Політика Трампа щодо України - останні новини

За даними Bloomberg, адміністрація Трампа не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії. Білий дім відкладає ухвалення нового пакета обмежень, тоді як Сенат чекає сигналу від президента, а війна в Україні набирає нових обертів.

За інформацією видання, новий пакет санкцій може позбавити РФ близько 60 млрд доларів щороку, що значно скоротить її нафтовий та газовий експорт. Крім того, санкції передбачають 500% тарифи для країн, які купуватимуть російську нафту, а саме для Китаю та Індії.

Водночас президент США заявляв, що розглядає тиск як на Росію, так і на Україну. Зокрема його головний зовнішньополітичний радник Марко Рубіо наголосив, що президент вважає, що додаткові санкції можуть відлякати Росію від мирних перемовин.

Своєю чергою видання The Independent писало, що Україна довела, що у неї є козирі, але Трамп відмовляється це визнавати. Йдеться про операцію "Павутина", яка довела, що українці можуть перенести боротьбу вглиб російської території.

Однак президент США навпаки звинуватив Україну в тому, що вона дала Путіну привід для посилення літнього наступу.

"Це та сама логіка, якої дотримувався президент Трамп від самого початку: український народ спровокував повномасштабне вторгнення у свою країну, бажаючи стати незалежною країною, поверненою до Заходу", - наголосили журналісти.

Вас також можуть зацікавити новини: