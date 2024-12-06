Дрон вже показали керівництву держави та армії.

Український збройний концерн "Укроборонпром" презентував нову ракету-дрон "Пекло". Як повідомляє кореспондент УНІАН, її вже передали Збройним силам України.

Ракета-дрон є новою розробкою української збройної промисловості. "Пекло" може летіти зі швидкістю 700 кілометрів на годину, а максимальна відстань польоту складає понад 700 км.

Нову розробку особисто оглянули президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Ракета-дрон "Паляниця"

Як писав УНІАН, раніше на озброєння ЗСУ надійшов інший ракето-дрон "Паляниця". Хоча військові експерти пропонували називати його реактивним дроном.

Перше бойове застосування "Паляниці" відбулося у серпні на День Незалежності. Про це тоді повідомляв президент Зеленський, однак не уточнив, куди саме ударила "Паляниця".

Днями міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що "Паляниця" вийшла у серійне виробництво. За його словами, "Паляниця" є розробкою приватного стартапу, а у серійне виробництво дрон запустили завдяки підтримці Міноборони.

Крім того Умєров запевнив, що Україна відновила та масштабувала серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

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