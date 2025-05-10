Повідомляється, що всі залишилися задоволені після його використання безпосередньо в бою.

Акції китайської авіабудівної компанії Chengdu Aircraft Company почали стрімко зростати. Майже через три десятиліття після першого польоту їхній перший винищувач, J-10 "Потужний дракон", нарешті пройшов бойове хрещення і залишився неушкодженим.

До 4 ранку 7 травня китайські дипломати в Ісламабаді (столиця Пакистану) вже перебували в Міністерстві закордонних справ, вивчаючи результати першого зіткнення між сучасними китайськими бойовими літаками, оснащеними ракетами і радарами, які не пройшли бойових випробувань, і передовою західною технікою, розгорнутою Індією, пише Financial Times.

У міру накопичення, хоча й неостаточних, доказів того, що пакистанський пілот на останній модифікації J-10 міг збити французький винищувач Rafale, акції Chengdu злетіли більш ніж на 40% всього за два дні.

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"Немає кращої реклами, ніж реальна бойова ситуація. Це стало приємним сюрпризом для Китаю... результат вельми вражаючий", - сказала фахівчиня з китайських військових питань із Центру Стимсона у Вашингтоні Юн Сунь.

Хоча Індія і Пакистан можуть бути залучені в найсерйозніші зіткнення за останні десятиліття, цей конфлікт також служить випробувальним полігоном для обладнання, важливого для іншого суперництва - між Китаєм і очолюваним США західним альянсом.

Близько 81% військового обладнання Пакистану надходить із Китаю, включно з більш ніж половиною з 400 бойових і штурмових літаків, згідно з оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру і Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це відображає "всепогодну дружбу", яку Китай розвиває з Пакистаном з 1960-х років, прагнучи стримати Індію.

Озброєння, що поставляється Пакистану, розвивалося паралельно з власною оборонною промисловістю Китаю, зазначив експерт із відносин Пакистану і Китаю з Німецького фонду Маршалла Ендрю Смолл.

"Крім співпраці в галузі ядерної зброї та балістичних ракет, багато чого з того, що Китай постачав, раніше було низькотехнологічним - танки, артилерія, стрілецька зброя", - зазначив він. Тепер же Пакистан "стає вітриною деяких нових можливостей Китаю".

Щодо використання китайського винищувача, викладач південноазіатських досліджень у Єльському університеті Сушант Сінгх заявив, що це перший випадок, коли китайське військове обладнання було випробувано проти першокласного західного обладнання.

"Коли і як би це не закінчилося, підсумок покаже, що станеться на Тайвані, і в якому напрямку повинні рухатися західні оборонні компанії, щоб протистояти недорогим і високотехнологічним можливостям, які продемонстрував Китай", - додав експерт.

Навіть короткі сутички, подібні до тих, які Індія і Пакистан регулярно ведуть, служать унікальній меті. Противники випробовують один одного і демонструють свої можливості, прагнучи зміцнити наявні "червоні лінії" і встановити нові. Вони генерують величезну кількість оперативних даних, які формують наступне зіткнення - або виграють наступну війну.

Союзники обмінюються цими даними, а виробники зброї аналізують їх, коригуючи свої власні системи озброєння. Військові аташе із західних суперників Китаю "з нетерпінням" чекали, коли Індія поділиться радіолокаційними та електронними сигнатурами J-10C у бойовому режимі, щоб їхні власні системи ППО могли бути націлені на нього.

Аналогічно для Китаю це зіткнення стало випробуванням не тільки для літака, а й для складної радіолокаційної системи - активної фазованої антенної решітки (AESA), встановленої в носовій частині літака. Бій перевірив її здатність не тільки виявляти загрози, а й допомагати в наведенні ракет.

Заступник начальника повітряних операцій Пакистану Аурангзеб Ахмед заявив, що серед використаних цього тижня ракет були варіанти PL-15. Ба більше, індійські ЗМІ повідомили, що було виявлено неушкоджену PL-15, що дає можливість вивчити її секрети.

"Якщо це підтвердиться, ми стали свідками демонстрації китайської AESA на ракеті дальньої дії, використаної в бою", - сказав один з експертів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що спочатку Пакистан заявив про масштабний військовий наступ на Індію. "Склад ракет BrahMos знищили в районі Беас", - повідомили пакистанські військові, додавши, що також атакували аеродром Патханкот у західному індійському штаті Пенджаб і авіабазу Удхампур у Кашмірі.

Однак незабаром після цього Трамп заявив, що Індія і Пакистан домовилися про повне припинення вогню. "Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду і великого розуму. Дякую вам за увагу до цього питання!", - написав президент США.

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