Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії сьогодні рано вранці, націлившись на кілька баз, включно зі складом ракет на півночі Індії.
У Пакистані заявили, що перед наступом Індія випустила ракети по трьом авіабазам, включно з однією недалеко від столиці Ісламабада, але пакистанські ППО збили більшість із них, пише Reuters.
"Склад ракет BrahMos знищили в районі Беас", - повідомили пакистанські військові, додавши, що також атакували аеродром Патханкот у західному індійському штаті Пенджаб і авіабазу Удхампур у Кашмірі.
Міністр інформації Пакистану повідомив у соцмережі, що військова операція отримала назву "Операція Баньянун Марсус". Цей термін узятий з Корану і означає міцну, єдину структуру.
Міністр планування Пакистану заявив по місцевому телебаченню, що було вжито "спеціальних заходів", щоб уникнути цивільних цілей, і що вони битимуть по місцях, які використовувалися для націлювання на Пакистан.
Пакистанські військові заявили, що прем'єр-міністр скликав засідання Національного командного органу, вищого органу цивільних і військових посадових осіб, який контролює рішення щодо ядерного арсеналу.
Повідомлялося про звуки вибухів в індійських містах Шрінагар і Джамму, де лунали сирени, повідомив очевидець Reuters.
"Індія зі своїх літаків запустила ракети класу "повітря-земля"... Бази Нур-Хан, Мюрід і Шоркот стали цілями", - заявив у нічному телевізійному зверненні представник пакистанських військових генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі.
Одна з трьох авіабаз, які, за словами Пакистану, були ціллю Індії, розташована в гарнізонному місті Равалпінді, недалеко від столиці Ісламабаду. Дві інші розташовані в східній провінції Пакистану Пенджаб, яка межує з Індією.
Представник пакистанських військових заявив, що лише кілька ракет подолали систему ППО, і вони не вразили жодного "повітряного засобу", згідно з початковими оцінками збитків.
Ситуація між Індією і Пакистаном
Застрягши в давній суперечці через Кашмір, дві країни вступили в щоденні зіткнення з середи, коли Індія завдала ударів по так званій "терористичній інфраструктурі" на території Пакистану.
Пакистан пообіцяв вжити заходів у відповідь.
Зараз між цими сусідніми країнами найважчі бойові дії за останні 30 років.
За деякими оцінками, внаслідок протистояння вже загинули 48 осіб.