Китайську ракету класу "повітря-повітря" PL-15, схоже, вперше застосували в реальному повітряному бою.

Індійські винищувачі могли бути збитими новою ракетою великої дальності PL-15E, носіями якої виступає китайський винищувач J-10C, а також літак JF-17 спільної пакистано-китайської розробки.

Як повідомляє Defense Express, в ніч з 6 на 7 травня під час індійської атаки Повітряні сили Пакистану могли збити близько трьох літаків Повітряних сил Індії. Самі пакистанці заявили про п’ять збитих машин, однак це, вочевидь, є перебільшенням.

Пізніше в мережу виклали фото уламків кіля з бортовим номером. Як виявилось, мова йде про індійський Dassault Rafale, який був першим одномісним винищувачем такого типу, побудованим для Індії за контрактом 2016 року.

Відео дня

Також Defense Express повідомив про виявлення уламків російського крісла для катапультування K-36ДМ, яке могло належати МіГ-29 або Су-30МКІ індійських Повітряних сил. Не меншу увагу спеціалістів привернули уламки ракет, одні з яких, вочевидь належать новій китайській ракеті класу "повітря-повітря" великої дальності PL-15.

Відомо, що дальність експортної версії цієї ракети – PL-15E – становить 145 км (передбачається, що проти індійських літаків використовували саме її). Ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення, яка дозволяє застосовувати їх за принципом "вистрілив і забув".

Зазначимо також, що поки що не можна виключати й того, що втрати Індії пов’язані із діями пакистанських систем протиповітряної оборони.

Чим може відповісти Індія

Загалом Індія має більше 30 винищувачів Dassault Rafale, які виступають штатними носіями ракети класу "повітря-повітря" MBDA Meteor.

Її дальність може навіть перевищувати дальність PL-15E - за деякими даними Meteor може вражати повітряні цілі на дистанції 200 км.

Раніше індійці закупили додаткову партію Dassault Rafale, до складу якої входять 22 палубних одномісних винищувачів версії Rafale M і чотири двомісних винищувачів берегового базування версії Rafale DH.

Загострення між країнами

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Індія провела серію авіаційних і ракетних ударів по дев’яти об’єктах у Пакистані та пакистанському Кашмірі. Ці удари були частиною операції під кодовою назвою "Сіндур" і тривали 23 хвилини.

У Нью-Делі запевняли, що удари були спрямовані виключно на терористичну інфраструктуру, без ураження військових об’єктів.

Водночас Пакистан заявив, що внаслідок ударів загинули щонайменше 31 людини, а також були пошкоджені релігійні та освітні установи.

У країні також заявили про збиття 12 індійських безпілотників, які порушили повітряний простір країни, та про обстріли індійських прикордонних районів.

Вас також можуть зацікавити новини: