Раніше можна було бачити прототип двомісного варіанта J-20 Mighty Dragon.

Повітряні сили Китайської Народної Республіки почали експлуатувати двомісний варіант винищувача п'ятого покоління J-20. Відповідні фотографії виклав у соціальній мережі X дослідник китайської авіації, відомий як @Rupprecht_A (@RupprechtDeino).

Як повідомляють ЗМІ, двомісний J-20 надійшов на озброєння 172-ї повітряної бригади, яка виконує функції підрозділу підвищення кваліфікації та є бойовим резервом.

Винищувач міг отримати позначення J-20S або J-20B. Перші фото з літаком з’явилися кілька років тому, але майже ніякої інформації про нього з тих пір представлено не було.

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Дехто з фахівців вважає, що двомісний варіант J-20 можна буде використовувати для керування БПЛА, а також для радіоелектронної боротьби. Розподіл функцій дозволить менше навантажувати пілота під час роботи зі складними системами.

Оскільки Повітряні сили Китаю закуповують базовий J-20 у великих кількостях, очікується, що J-20S також будуть виробляти значними партіями. Експерти не виключають, що літак хочуть задіяти під час можливого вторгнення на Тайвань.

Винищувачі п’ятого покоління – довідка УНІАН

Винищувачі п'ятого покоління є найбільш сучасними бойовими літаками в світі. Головна відмінність цих машин – широке застосування технології стелс.

Майже всі винищувачі п'ятого покоління розраховані на одного пілота. Це стосується і базового варіанта Chengdu J-20, який вперше піднявся в небо у 2011 році.

Передбачається, що на сьогодні побудували понад 300 таких винищувачів, а нещодавно літак показали в "режимі звіра".

За непідтвердженими даними Китай вже розробляє наступне покоління, тобто шосте. Зазвичай його розглядають як розвиток п’ятого, хоча такі літаки можуть мати і деякі унікальні особливості.

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