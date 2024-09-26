Станом на 2015 рік було вироблено більше 2500 одиниць Joint Standoff Weapon.

Зараз американці можуть мати понад 2000 одиниць AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon).

Про це з посиланням на дані управління з оборонних закупівель Міноборони США повідомляє Defense Express. Згідно з представленими даними, на 2015 рік виробили більше 2500 одиниць JSOW, з яких 1983 було вироблено для Військово-морських сил США та 523 для Повітряних сил Сполучених Штатів.

План передбачав виробництво 3334 одиниць, але закупівлі боєприпасів цього типу припинили у 2015 році. Спеціалісти відняли від загальної цифри вироблених боєприпасів кількість, яку американці використали під час бойових дій, а також для навчальних місій. Загалом США витратили приблизно 400 Joint Standoff Weapon.

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Саме так експерти і отримали цифру у понад 2000 одиниць. Втім, залишаються відкритими питання щодо використання списаних авіабомб для продажу іноземним покупцям, а також щодо недоторканного резерву Сполучених Штатів.

Україна отримає плануючі бомби JSOW

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нова військова допомога від США для України передбачає передачу Києву плануючих авіабомб AGM-154.

Експерти досить обережно оцінюють ефективність цих боєприпасів, акцентуючи увагу на відносно невеликій дальності AGM-154 JSOW, що може бути критичним в умовах російсько-української війни (втім, існує варіант збільшення дальності).

Серед переваг зброї - можлива стійкість до російських систем РЕБ, а також потужна бойова частина.

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