У пакеті військової допомоги від США на 8 млрд доларів будуть, зокрема, високоточні плануючі авіабомби. Про це пише Forbes. Про те, що Вашингтон планує оголосити про надання Україні "мега-пакета" стало відомо 25 вересня. Це повинно статись під час візиту Володимира Зеленського до столиці США.
Як пише у свою чергу ЗМІ, зброя не прибуде швидко і майже напевно буде багато обмежень щодо типів боєприпасів, які може отримати Україна. Окрім того, доставка зброї може зайняти "місяці".
Що саме може отримати Україна? За словами журналістів, пакет буде включати нові (для України) авіабомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), про можливе постачання яких вже повідомляв УНІАН.
AGM-154 – довідка УНІАН.
JSOW являє собою плануючу тактичну авіаційну бомбу (іноді її також називають "крилатою бомбою"), яка призначена для ураження широкого спектру стаціонарних і рухомих цілей за межами зон ППО. Серед носіїв бомби – винищувач F-16.
AGM-154 JSOW розроблена в кількох варіантах. Версія AGM-154A оснащена касетою із 145 суббоєприпасами BLU-97/B, у той час як AGM-154B несе касету із шістьма суббоєприпасами BLU-108/B. Варіант AGM-154C отримав тандемний боєприпас BROACH.
Дальність AGM-154 досягає 130 км. Американці також розробили модернізовану версію зі збільшеною дальністю, яка отримала турбореактивний двигун Pratt & Whitney TJ-150.
І хоча цей проект так і не реалізували, він все ще залишається "на столі" у США.
Військова допомога Україні – головне
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Адміністрації президента США ведуть термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати 6 млрд доларів військової допомоги до крайнього терміну – 30 вересня. Як повідомлялось, ці гроші можуть "згоріти".
Пізніше Білий дім звернувся до Конгресу з проханням підтримати продовження президентських повноважень щодо надсилання зброї в Україну до наступного року. Це зробили для того, щоб Україна могла отримати приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня.