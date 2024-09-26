Раніше стало відомо, що Київ може отримати боєприпаси AGM-154 JSOW.

У пакеті військової допомоги від США на‎ 8 млрд доларів будуть, зокрема, високоточні плануючі авіабомби. Про це пише Forbes. Про те, що Вашингтон планує оголосити про надання Україні "‎мега-пакета"‎ стало відомо 25 вересня. Це повинно статись під час візиту Володимира Зеленського до столиці США.

Як пише у свою чергу ЗМІ, зброя не прибуде швидко і майже напевно буде багато обмежень щодо типів боєприпасів, які може отримати Україна. Окрім того, доставка зброї може зайняти "‎місяці"‎.

Що саме може отримати Україна? За словами журналістів, пакет буде включати нові (для України) авіабомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), про можливе постачання яких вже повідомляв УНІАН.

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AGM-154 – довідка УНІАН.

JSOW являє собою плануючу тактичну авіаційну бомбу (іноді її також називають "крилатою бомбою"), яка призначена для ураження широкого спектру стаціонарних і рухомих цілей за межами зон ППО. Серед носіїв бомби – винищувач F-16.

AGM-154 JSOW розроблена в кількох варіантах. Версія AGM-154A оснащена касетою із 145 суббоєприпасами BLU-97/B, у той час як AGM-154B несе касету із шістьма суббоєприпасами BLU-108/B. Варіант AGM-154C отримав тандемний боєприпас BROACH.

Дальність AGM-154 досягає 130 км. Американці також розробили модернізовану версію зі збільшеною дальністю, яка отримала турбореактивний двигун Pratt & Whitney TJ-150.

І хоча цей проект так і не реалізували, він все ще залишається "‎на столі"‎ у США.

Військова допомога Україні – головне

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Адміністрації президента США ведуть термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати 6 млрд доларів військової допомоги до крайнього терміну – 30 вересня. Як повідомлялось, ці гроші можуть "згоріти".

Пізніше Білий дім звернувся до Конгресу з проханням підтримати продовження президентських повноважень щодо надсилання зброї в Україну до наступного року. Це зробили для того, щоб Україна могла отримати приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня.

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