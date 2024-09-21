Раніше стало відомо, що США відправлять Україні керовані бомби, які зможуть використовувати літаки F-16.

Американська крилата авіаційна бомба AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon), яку може отримати Київ, має не тільки переваги, але й недоліки. Причому останні є досить суттєвими з огляду на характер російсько-української війни. Про це повідомляє Defense Express.

Справа в тому, що AGM-154 має дальність до 130 км. Це не дуже багато: для порівняння, у авіаційної ракети Storm Shadow дальність може перевищувати 550 км.

Ще більш важливим є те, що такої дальності для AGM-154 можна досягнути лише при висотному польоті літака-носія. А він для українських машин є небезпечним через російські ЗРК та винищувачі з далекобійними ракетами класу "‎повітря – повітря"‎.

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Якщо ж скидати бомбу з малої висоти, то її дальність знижується до 22 км. Так що українські літаки з AGM-154 зможуть знищувати відносно обмежений спектр цілей.

При цьому сама зброя доволі дорога – за даними з відкритих джерел ціна однієї JSOW може становити близько 500 тис доларів.

З іншого боку, можливо, що у порівнянні з деякими плануючими авіабомбами, AGM-154 має кращу стійкість до систем РЕБ.

Ще одна причина може бути пов’язана з тим, що версія AGM-154A має касетну бойову частину, яка несе 145 суббоєприпасів BLU-97/B. Така зброя може бути дуже корисною для України, адже дозволить нанести максимальної шкоди російській стороні.

Врешті решт є ще один варіант, який може пояснити передачу Україні AGM-154. Справа в тому, що раніше американці розробили версію JSOW-ER, до якої додали малогабаритний реактивний двигун, тим самим збільшивши дальність цієї зброї.

І хоче цей проект так і не був реалізований, він все ще залишається "‎на столі"‎ у американців.

Передача Україні нової зброї

Нещодавно стало відомо, що США розглядають можливість відправки Києву авіабомб Joint Standoff Weapon для F-16 в рамках підготовлюваного пакета військової допомоги на суму 375 млн доларів.

Нагадаємо також, що раніше повідомлялось про можливу передачу Україні іншої відомої американської авіаційної системи озброєнь, а саме – крилатої ракети JASSM.