У Канади є понад 80 тисяч цих ракет, але далеко не всі вони оснащені боєголовками.

Канада може передати Києву ракети класу "повітря-земля" CRV7, які раніше планувалося утилізувати. Як повідомляє телеканал CBC, на балансі Міноборони Канади перебувають 83,3 тисячі ракет CRV7 1980-х років виробництва, які були зняті з озброєння на початку 2000-х років.

Із закликом передати Україні ці ракети виступив лідер опозиції П'єр Пуальєвр, зазначивши, що краще віддати їх Києву, ніж витрачати гроші на утилізацію.

"Замість того щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути передана Україні, яка зможе використовувати її для захисту суверенітету", - сказав він.

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За інформацією CBC, Міністерство національної оборони Канади визнало, що розглядає ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військових поставок.

У той же час, один з представників Міністерства оборони вказав на те, що хоча у Канади є десятки тисяч таких ракет і їх двигунів, не всі вони оснащені боєголовками.

"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яке пожертвування буде відповідати її військовим потребам, і вивчаємо операційну ефективність обладнання", - сказав представник міністра оборони Деніел Мінден.

Він, зокрема, зазначив, що проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну".

Повідомляється, що до 8000 ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.

Ракета CRV7 - що відомо

Розроблена під час холодної війни, ракета CRV7 вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані.

Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.

Допомога Канади Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" наприкінці січня повідомив, що Канада передасть Україні 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane Technologies, вартістю приблизно 20 мільйонів доларів. Очікується, що поставка цих катерів і тренування захисників завершиться до кінця весни 2024 року.

Також Канада надасть цивільних інструкторів, літаки і допоміжний персонал для навчання українських пілотів на F-16. Навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

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