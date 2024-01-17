Міністр оборони Канади Біл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся із послом США у Канаді Девідом Коеном, аби попросити про пришвидшення цього процесу.

Влада Канади офіційно звернулася до Сполучених Штатів з проханням щодо якомога швидшої перечі Україні системи ППО NASAMS, за яку було заплачено близько рік тому. Про це інформує видання the Globe and Mail.

Зазначається, що представники Канади заявили, що систему NASAMS було оплачено минулого березня і що її відправка затримується через необхідність укладення між урядами США та України угоди про продаж військового обладнання за кордон. Але щодо цього питання досі йдуть перемовини.

"Міністр оборони Канади Біл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся із послом США у Канаді Девідом Коеном, аби попросити про пришвидшення цього процесу", - сказано у матеріалі.

Відео дня

Передача системи ППО NASAMS Канадою - деталі

Раніше повідомлялось, що Канада досі не поставила Україні систему NASAMS, яку обіцяла надати ще рік тому. Наразі навіть невідомо, коли це станеться.

10 січня 2023 року Оттава оголосила, що надасть Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю 406 мільйонів доларів, відому під абревіатурою NASAMS. Однак пройшов вже рік, а одна з компаній, які беруть участь у створенні цього озброєння, заявила, що у неї немає навіть відповідного контракту.

Представник Міністерства оборони Канади розповів, що відомство працює зі своїми американськими партнерами, щоб визначити терміни.

Вас також можуть зацікавити новини: