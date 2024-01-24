Очікується, що поставка цих катерів завершиться до кінця весни 2024 року.

Канада передасть Україні 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane Technologies, вартістю приблизно 20 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони країни Білл Блер під час засідання у форматі "Рамштайн".

Як зазначається на сайті канадського уряду, багатомоторні надувні катери з жорстким корпусом (RHIB) допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошук і порятунок, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку. Кожен такий човен буде оснащено датчиком, навігацією та системою зв’язку.

Крім того, Канада забезпечить навчання українських військових керуванню цими катерами, а також причепи та запасні частини до них. Очікується, що поставка цих катерів та тренування захисників завершиться до кінця весни 2024 року.

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Також міністр оборони Канади заявив, що з наступного місяця країна надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання українських пілотів на F-16. Навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

Крім того, Канада проводить навчання англійської мови для військовослужбовців Повітряних сил України в мовній школі Збройних сил Канади. Ця робота стане вагомим внеском у виконання місії з оснащення ЗСУ винищувачами F-16, йдеться у повідомленні уряду країни.

"Протягом майже двох років Канада підтримувала тісний контакт із членами Альянсу та партнерами через зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоб найкраще зрозуміти та допомогти вирішити невідкладні та довгострокові оборонні пріоритети України. Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю та координацію з метою надання Україні військової допомоги, необхідної для захисту свого суверенітету та безпеки", – сказав канадський міністр оборони Білл Блер.

Допомога Україні: останні новини

Німеччина вперше передасть Україні військові вертольоти Sea King Mk 41. Як повідомив міністр оборони країни, Києву передадуть шість таких гелікоптерів, а також комплект приладдя і запасних частин до них.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс підписав угоду на суму 1,1 мільярда євро на закупівлю більшої кількості боєприпасів для своїх членів. За його словами, нарощення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб країни-члени військового блоку могли продовжувати надавати підтримку Україні.

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