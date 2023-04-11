Йдеться про допомогу Україні від компанії Colt Canada.

Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги. Йдеться про передачу кулеметів, тисяч штурмових гвинтівок та понад 2 мільйонів набоїв.

Відповідну заяву зробила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter. Вона зазначила, що йдеться про допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми надаємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – наголосила Ананд.

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Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд Канади також запроваджує санкції щодо дев'яти організацій, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором, щоб ще більше чинити тиск на російських посередників у Білорусі.

Надання зброї Україні: останні заяви партнерів

До літа Україна почне отримувати обіцяні Данією артилерійські установки Caesar й танки Leopard 1. Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен додав, що його країна та Німеччина підписали угоду щодо передачі танків Leopard ще місяць тому.

10 квітня новий пакет допомоги Україні надала Німеччина. Відомо, що наша країна отримає броньовані інженерні машини DACHS, а також вантажівки Zetros та боєприпаси калібру 40 мм.

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