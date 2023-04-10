Німеччина підтримала Україну черговим пакетом військової допомоги, до якого увійшли броньовані інженерні машини DACHS.
Відповідний список зброї, яку Бундестаг передасть ЗСУ, з'явився на офіційному сайті Міноборони ФРН. Там відзначається, що у порівнянні з минулим тижнем, пакет допомоги суттєво доповнили:
- Україна отримає ще 1 DACHS (загалом 7);
- 8 вантажівок Zetros (загалом 60);
- 8 мобільних антенних систем (загалом 42);
- 6 дронів для розвідувальних задач (загалом 32);
- 23 520 боєприпасів калібру 40 мм (загалом 83 520).
Особливо важливі вантажівки Zetros під брендом Mercedes-Benz, створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.
Військова допомога від Німеччини - останні ініціативи
Нагадаємо що 24 березня Берлін також підтримав Україну 3 бронемашинами DACHS в рамках чергового пакету військової підтримки. Тоді Києв отримав запчастини до танків Leopard та БМП Marder, близько 70 кулеметів MG3, а також 30 системи, яких потребують ЗСУ для ліквідації дронів РФ.
Вже 27 березня стало відомо, що Бундестаг має намір збільшити військову допомогу щонайменше у 5 разів, виділивши Києву зброї у понад 15 мільярдів євро.