Особливо важливими для ЗСУ є броньовані інженерні вантажівки.

Німеччина підтримала Україну черговим пакетом військової допомоги, до якого увійшли броньовані інженерні машини DACHS.

Відповідний список зброї, яку Бундестаг передасть ЗСУ, з'явився на офіційному сайті Міноборони ФРН. Там відзначається, що у порівнянні з минулим тижнем, пакет допомоги суттєво доповнили:

Україна отримає ще 1 DACHS (загалом 7);

8 вантажівок Zetros (загалом 60);

8 мобільних антенних систем (загалом 42);

6 дронів для розвідувальних задач (загалом 32);

23 520 боєприпасів калібру 40 мм (загалом 83 520).

Особливо важливі вантажівки Zetros під брендом Mercedes-Benz, створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.

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Військова допомога від Німеччини - останні ініціативи

Нагадаємо що 24 березня Берлін також підтримав Україну 3 бронемашинами DACHS в рамках чергового пакету військової підтримки. Тоді Києв отримав запчастини до танків Leopard та БМП Marder, близько 70 кулеметів MG3, а також 30 системи, яких потребують ЗСУ для ліквідації дронів РФ.

Вже 27 березня стало відомо, що Бундестаг має намір збільшити військову допомогу щонайменше у 5 разів, виділивши Києву зброї у понад 15 мільярдів євро.

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