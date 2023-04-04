Він передбачає надання більшої кількості боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів.

У вівторок, 4 квітня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє прес-служба Пентагону, новий пакет передбачає надання більшої кількості боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони", - йдеться у повідомленні.

Нова допомога на суму до 500 млн доларів надається в рамках дозволу президента США Джо Байдена на вилучення зі складів Пентагону більшої кількості боєприпасів для артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS, засобів перехоплення для протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. Також йдеться про протитанкові системи, стрілецьку зброю, транспортні засоби великої вантажопідйомності та технічне обслуговування, необхідне для зміцнення українських захисників на полі бою.

Крім того, допомога на суму 2,1 млрд доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Кошти будуть виділені на засоби протиповітряної оборони, артилерійські та танкові снаряди, мінометні системи, ракети та протитанкові системи.

Допомога США для України: головне

США допомагають Україні військово та економічно з початку повномасштабного вторгнення РФ. Наприкінці березня стало відомо, що США можуть оголосити новий пакет безпекової допомоги Україні на 2,6 млрд дол. Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та додаткові снаряди для ППО NASAMS. Також у списку будуть інші типи боєприпасів, у тому числі танкових.

16 березня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні від Сполучених Штатів. Повідомлялося, що він може охоплювати боєприпаси для HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs), а також боєприпаси калібру 25 мм.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що головною потребою українців на полі бою наразі є протиповітряна оборона великої дальності. Він вважає, що багатоцільові літаки F-16 не допоможуть Україні на цій стадії війни.

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