Міноборони Канади працює зі своїми американськими партнерами, щоб визначити терміни.

Канада досі не поставила Україні систему NASAMS, яку обіцяла надати ще рік тому. Наразі навіть невідомо, коли це станеться.

Як пише CTVnews, 10 січня 2023 року Оттава оголосила, що надасть Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю 406 мільйонів доларів, відому під абревіатурою NASAMS.

Однак пройшов вже рік, а одна з компаній, які беруть участь у створенні цього озброєння, заявила, що у неї немає навіть відповідного контракту.

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Представник Міністерства оборони Канади розповів, що відомство працює зі своїми американськими партнерами, щоб визначити терміни. Згідно з планом, Канада сплатить уряду США всю вартість, а Штати укладуть угоду про зовнішні військові продажі з Україною напряму.

Це дозволить Оттаві не звертатися до американського уряду за додатковим схваленням для відправки системи в Україну, що необхідно під час продажу військових технологій США за межі країни.

NASAMS в Україні - що відомо

З листопада 2022 року зенітно-ракетний комплекс NASAMS захищає українське небо. За перші 5 місяців роботи в Україні ЗРК знищено понад 100 російських ракет та дронів.

У Повітряних силах ЗСУ розповідали, що найпоширеніший серед західних комплексів, що використовується в Україні – це NASAMS. Є значна частка збиття крилатих ракет саме з NASAMS.

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