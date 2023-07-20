20 липня The Washington Post нібито отримала підтвердження про перше бойове застосування касетних снарядів США в Україні.

Російського пропагадиста Михайла Лучина, автора рашистського Telegram-каналу "Міша на Донбасі", було ліквідовано, як стверджується, під час ударів ЗСУ касетними боєприпасами.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував у Telegram оперативне відео 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, заявивши, що це - момент удару по російських окупантах у Красногорівці, у результаті якого "задвохсотився" Лучин.

"Відео ліквідації "воєнкора" Михайла Лучина, автора каналу "Миша на Донбассе", бійцями 79-ї ОДШБр. Красногорівка, 20.07.2023", - йдеться у повідомленні Бутусова.

Тим часом інший кореспондент Андрій Цаплієнко у своїх соцмережах опублікував те ж відео, стверджуючи, що це - перші кадри застосування касетних боєприпасів під Красногорівкою.

Про ліквідацію Лучина - автора Telegram-каналу "Міша на Донбасі" - стало відомо сьогодні вдень, що підтвердили самі z-блогери. "Воєнкор" фігурував у базі "Миротворець" через свою службу у російській армії та різкі ненависницькі висловлювання у бік українців. Водночас пропагандист "допоміг" й українській інформаційній боротьбі - свого часу "засвітив" використання ворогом хімічної зброї.

Понад те, Лучин вже отримав одного разу "по заслугах", коли його замовлення на AliExpress дронів для армії загарбників невідомі змінили на фалоімітатори і страпони.

Касетні боєприпаси ЗСУ - головне

20 липня The Washington Post нібито отримала підтвердження про перше бойове застосування касетних снарядів США в Україні.

Як повідомили журналістам у чиновницьких колах, ці снаряди вже задіяні в боях на південному фронті. Також ЗСУ збираються вести ними вогонь поблизу Бахмута.

Через інтенсивність боїв і нестачу артснарядів Вашингтон у липні 2023 року наважився передати Україні касетні боєприпаси, щоб тимчасово задовольнити потреби ЗСУ у снарядах, що випускаються.

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