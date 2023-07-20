Стверджується, що ці боєприпаси вже задіяні в боях на південному фронті. Також ЗСУ збираються вести ними вогонь поблизу Бахмута.

ЗСУ вже почали використовувати касетні боєприпаси, передані Сполученими Штатами на початку липня, на полі бою проти російських загарбників, пише The Washington Post з посиланням на українських офіційних осіб.

Стверджується, що ці боєприпаси вже задіяні в боях на південному фронті. Також ЗСУ збираються вести ними вогонь поблизу Бахмута.

Касетні боєприпаси, за словами неназваного українського чиновника, використовувалися в ударах по траншеях окупантів, надмірне мінування яких уповільнювало контрнаступ ЗСУ.

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Навіщо Україні касетні боєприпаси - головне

Касетні боєприпаси довго були темою суперечок у Білому домі, оскільки цей тип озброєння заборонено у більшості країн світу. Хоча ні США, ні Україна, ні, тим більше, Росія відповідну конвенцію не підписували.

Однак через інтенсивність боїв і нестачу артснарядів Вашингтон у липні 2023 року наважився передати Україні кластерні боєприпаси, щоб тимчасово задовольнити потреби ЗСУ у снарядах, що випускаються.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські війська з перших місяців повномасштабного вторгнення били по українському цивільному населенню касетними боєприпасами. Тому відповідь по ворогу цим же типом БК він вважає "справедливою".

На думку експертів, касетні боєприпаси будуть добре "двохсотити" російську артилерію. Одного снаряда вистачить, щоби знищити батарею супротивника, уточнив Роман Світан.

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