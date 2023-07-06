Поки жодних конкретних заяв не було зроблено.

В Адміністрації Байдена вкрай ухильно відповіли на питання про передачу Україні касетних боєприпасів. За даними CBS News, США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про те, чи схвалювати поставку ЗСУ цих снарядів.

Як пише Sky News, представник Білого дому заявив, що питання касетних боєприпасів наразі на стадії "активного розгляду". Але поки ніяких заяв не було зроблено, зазначають журналісти.

Касетні боєприпаси для ЗСУ - головне

Про касетні боєприпаси Україна просила США ще в березні 2023 року. Йшлося про передачу бомб повітряного базування МК-20, яку можна переобладнати для подальшого застосування за допомогою дронів.

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Виробництво MK-20 було припинено в 2016 році, проте на американських військових складах знаходиться більше 1 мільйона таких.

Для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми: потреба у більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скорочення чисельної переваги Росії в артилерії.

Ні США, ні Україна, ні Росія не підписували Конвенцію щодо касетних боєприпасів. Окупанти неодноразово використовували їх як на полі бою проти ЗСУ, так і по українському цивільному населенню.

Передати касетні боєприпаси навіть була згодна Естонія, якби тільки Німеччина дозволила їхній реекспорт.

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