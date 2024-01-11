Президент країни Алар Каріс закликав "вже сьогодні" надавати Україні все що потрібно для перемоги.

Президент Естонської Республіки Алар Каріс повідомив, що його країна не збирається зупинятися у наданні допомоги Україні. За його словами довгостроковий внесок Естонії від початку цієї повномаштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, Каріс сказав на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні, що Україна потребує більших і кращих видів озброєнь.

На його переконання, в Європейському Союзі повинні збільшувати виробництва озброєнь, аби Україна отримувала усе їй не обхідне "не завтра, а вже сьогодні".

Відео дня

"Наші дії повинні бути спрямовані на те, аби упередити будь-які агресивні війни в Європі у майбутньому", - сказав Каріс.

Він запевняє, що Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки триватиме війна. Як наголосив Каріс, його країна у період 2024-2027 років буде надавати Україні 0,25% від національного оборонного бюджету.

"Ми заохочуємо усі інші країни також надавати допомоги Україні стільки, скільки вони зможуть до того моменту, коли Росія зупинить війну", - зазначив президент.

Також він нагадав, що в рамках Європейського Союзу вже було надано підтримку Україні на суму близько 8 млрд євро. Каріс переконаний, що цю підтримку треба продовжувати.

Війна в Україні - допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, на Раді національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги України на суму 200 млн євро. У січні до України буде направлено боєприпаси, генератори та системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Крім того, новий пакет допомоги надала Німеччина. До нього увійшли боєприпаси, ракети для систем ППО, а також зенітна самохідна установка Skynex.

Вас також можуть зацікавити новини: