Бюджет закупівель озброєння українського виробництва цього року близько $1 млрд. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, наступного року він буде втричі більшим.

З весни 2023 року кількість українських компаній, які виробляють зброю, зросла вчетверо.

Таку заяву зробив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час івенту NV "Формула успіху України", нагадавши, що навесні було не більше 50 компаній, які могли виробляти щось серійно.

"Навесні було не більше 50 компаній, які могли виробляти щось серійно, що літало, їздило і плавало. На сьогодні таких компаній понад 200... бюджет закупівель озброєння українського виробництва цього року близько $1 млрд. Наступного року він буде втричі більшим. Це все - українське виробництво", - пояснив Камишин.

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За його словами, в України вже є свій аналог шахеда.

"Чи є у нас аналоги шахедов? Бувши. Аналог 136-го шахеда є, і він виробляється, і ви бачите його застосування. Ми просто ніколи не оголошуємо, що це — український виробник, такий-то бренд, такий-то завод. Це - питання безпеки", - додав міністр.

Виробництво зброї в Україні

У вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна планує виробляти зброю за рахунок продажу конфіскованих активів РФ.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall збирається відкрити своє спільне з Україною підприємство в Києві, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

Також Україна створює Альянс оборонних індустрій для залучення світових виробників зброї та розробляє спеціальний економічний режим оборонно-промислового комплексу, щоб реалізувати потенціал кожної іноземної компанії.

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