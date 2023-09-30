Також Україна створює Альянс оборонних індустрій для залучення світових виробників зброї та розробляє спеціальний економічний режим оборонно-промислового комплексу, щоб реалізувати потенціал кожної іноземної компанії.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна створює спеціальний оборонний фонд для виробництва зброї, який буде наповнюватися від продажу конфіскованих російських активів та за рахунок дивідендів від державних оборонних активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві, участь у якому взяли представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу.

"Сьогодні на цьому Форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянс, який цінує міжнародне право та уміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки не тільки України, а й безпеки будь-якої нації у світі від будь-якої агресії", - сказав Зеленський.

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У цьому зв'язку, як зазначив президент, була розроблена відповідна базова декларація як основа альянсу.

"До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресії в ризикованих умовах сучасності", - сказав глава держави.

Він додав, що цю декларацію "вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу".

"Друге, що я радий оголосити у цьому форматі - Україна розробляє спеціальний економічний режим оборонно-промислового комплексу, щоб дати усі можливості реалізувати потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти в Україну", - заявив Зеленський.

"І третє, в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, і зокрема, для розвитку воєнних виробництв, та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що ресурси цього фонду доповнять державні видатки на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції.

"Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що скоро вже буде 600 днів повномаштабної війни Росії проти України.

"Але щоб не відбувалося, не було напевно за цей довгий час такого, коли Україна відчувала би якусь безнадійність, і коли у Росії була би хоч трохи реальна надія зламати нас. Ми впевнені у собі. Впевнені у наших громадянах, наших партнерах. Ми сильна нація. Ми сміливий народ. Держава, яка має глобальне значення. Ми обов'язково переможемо. Ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже - для усього вільного світу, який буде відображанням нашої сили", - заявив Зеленський.

Зеленський додав, що Україна своєю боротьбою та майбутньою перемогою дає усьому світу успішну довготривалу стратегію національної і колективної оборони.

"Зараз на десятиліття вперед визначаються, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що критично важливо йти вперед і не відступати.

"Щодня треба фронтовий результат", - заявив Зеленський.

Виробництво зброї в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, німецький збройовий концерн Rheinmetall збирається відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

Спочатку увагу зосередять на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку ЗСУ передали союзники.

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