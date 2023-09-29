Спочатку підприємство буде ремонтувати техніку, яка потрібна Україні для війни.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall збирається відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

"Спільне підприємство базуватиметься у Києві та займатиметься сервісом та технічним обслуговуванням, а також збіркою, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів", - розповідають у прес-службі Rheinmetall.

Як зазначається, на першому етапі співпраця між українським та німецьким концерном зосередиться на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку ЗСУ передали союзники.

Відео дня

Після цього в Rheinmetall планують почати спільно виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.

"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту в Україну", - додали в концерні.

Завод Rheinmetall в Україні

У липні УНІАН повідомляв, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом 12 тижнів, попри побоювання інших західних оборонних компаній.

У РФ вже пригрозили розбомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він з'явиться в Україні.

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що Федеральне управління з картелів не заперечує проти створення спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall і української державної компанії "Українська оборонна промисловість".

Вас також можуть зацікавити новини: