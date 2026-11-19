Правила експортного контролю у КНР стають жорсткішими.

Китай змінив заходи експортного контролю щодо компонентів для дронів. 18 листопада набрали чинності нові правила, що обмежують експорт двигунів, які Росія купує для виробництва, зокрема, реактивних ударних безпілотників. Про це у мережі Х повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також він відзначив, що деякі компоненти, продаж яких за кордон обмежив Китай, Україна виявляла не тільки в російських дронах "Шахед", а й в ракетах та розвідувальних БПЛА.

Мова йде про реактивні двигуни з тягою від 400 Н та інші двигуни для БПЛА потужністю понад 16 кВт. Саме їх Росія використовує в реактивних БПЛА "Шахед". Також обмеження торкаються радіомодулів для БПЛА потужністю від 30 дБм або такі, що керують понад 10 дронами. Ще обмежений продаж потужних безщіткових двигунів та регуляторів швидкості.

Відео дня

Однак все ще можна купувати та вивозити з Китаю антени протизавадового захисту CRPA – такі ставлять на "Герань-2" з китайськими платами. А також навігаційні модулі, антени HARXON, камери на карданних підвісах та сервоприводи – все це знаходять на збитих "Герань-4".

Таким чином Китай лише частково обмежив експорт критичних компонентів, які потрібні Росії для виготовлення своїх дронів.

"Охоплено лише частину того, що має значення для російської зброї, але це вже початок. Ми оприлюднили детальну інформацію про ці компоненти та їхніх китайських виробників і розраховуємо на суворий контроль за експортом цих товарів", - написав Власюк.

Експорт компонентів для зброї з Китаю

Нагадаємо, що і Росія, і Україна купують значну частину компонентів для виготовлення беспілотників у Китаї - про це свідчать дані митного контролю, які проаналізували журналісти. Зокрема, Росія купує значну кількість літій-іонних батарей, які можуть використовувати для виробництва дронів. Також там виробляють і продають замовникам у Росії та Україні гіроскопічні датчики для безпілотників.

При цьому експортний контроль над технологіями подвійного призначення почав посилюватися з 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: