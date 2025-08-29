Ще у вересні 2024 року китайський уряд запровадив експортний контроль над технологіями подвійного призначення, але лазівки залишилися.

Китай, імовірно, експортує компоненти для дронів не тільки в Росію, а й в Україну. Про це свідчать дані митних органів, пише Nikkei Asia.

Зазначається, що за сім місяців 2025 року Китай експортував 2,6 млрд літій-іонних батарей по всьому світу. Це на 20% більше, ніж роком раніше.

Кількість літій-іонних батарей, які Китай поставив до Росії, зросла приблизно на 90%. До цієї статистики включено батареї для смартфонів і автомобілів, але в РФ мало виробників таких продуктів, що натякає на їхнє реальне призначення - безпілотники.

Відео дня

Представник китайського виробника батарей для дронів із Шеньчженя розповів журналістам, що компанія експортує свою продукцію і в Україну.

"Наш обсяг експорту останнім часом більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком", - поділився він.

Представник іншої китайської компанії, яка виробляє гіроскопічні датчики для безпілотників, у розмові з журналістами заявив, що вона постачає свою продукцію переважно в Росію та Україну. Він також зазначив значне зростання обсягів продажів у 2025 році.

У виданні нагадали, що у вересні 2024 року китайський уряд запровадив експортний контроль над технологіями подвійного призначення. Було посилено обмеження на такі товари, як уже зібрані дрони, але лазівки в законодавстві залишилися.

За словами кількох виробників комплектуючих із Китаю, товари, що підпадають під обмеження, надсилають брокерам усередині та за межами Китаю, які подають заявки на дозвіл на їхній експорт для цивільного використання. Вони заявили, що були випадки, коли в заявках товари вказували як призначені для використання з метою, відмінною від виробництва дронів.

Проте Китай досі заперечує постачання зброї та компонентів до неї в Росію та Україну. Спостерігачі ж неодноразово фіксували експорт товарів подвійного призначення з КНР у ці країни.

Іран використовує китайські деталі для прискорення поставок дронів у РФ - що відомо

Раніше у The Wall Street Journal писали, що Іран використовує китайські деталі для пришвидшення поставок дронів до Росії. Зокрема, в одному зі збитих у квітні в Україні іранських дронів-камікадзе виявили деталь, яка, мабуть, була виготовлена в Китаї.

Викриття показує, що Китай продовжує постачати Ірану будівельні блоки для своєї програми безпілотних літальних апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: