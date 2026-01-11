Боротьба із залежністю від Китаю виходить на новий рівень: Reuters розкрило план США

Відзначається, що Китай домінує в ланцюжку поставок найважливіших мінералів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент має намір закликати країни "Великої сімки" та інші держави активніше боротися із залежністю від Китаю в галузі постачання найважливіших мінералів.

Агентство Reuters з посиланням на свої джерела пише, що глава американського Мінфіну в понеділок, 12 січня, проведе зустріч з міністрами фінансів або кабінету міністрів з країн G7, Європейського союзу, Австралії, Індії, Південної Кореї та Мексики.

Відзначається, що на ці країни припадає 60% світового попиту на найважливіші мінерали.

"Терміновість - це тема дня. Це дуже велика справа. Є багато різних точок зору, залучено багато різних країн, і нам дійсно потрібно діяти швидше", - повідомило джерело.

9 січня Бессент повідомив Reuters, що він наполягав на проведенні окремої зустрічі з цього питання з моменту саміту лідерів G7 в Канаді в червні 2025 року, де він виступив з доповіддю про рідкоземельні елементи перед присутніми главами держав з США, Великобританії, Японії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та ЄС.

Лідери погодили на саміті план дій щодо забезпечення безпеки ланцюжків поставок і стимулювання економіки, але Бессент розчарований відсутністю терміновості в діях учасників, сказав джерело.

За винятком Японії, яка вжила заходів після того, як Китай у 2010 році раптово припинив постачання найважливіших мінералів, країни G7 як і раніше значною мірою залежать від Пекіна, який погрожує ввести суворий експортний контроль.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Китай домінує в ланцюжку поставок важливих мінералів, переробляючи від 47% до 87% міді, літію, кобальту, графіту і рідкісноземельних елементів. Вони використовуються в оборонних технологіях, напівпровідниках, компонентах відновлюваних джерел енергії, батареях і процесах переробки.

"США налаштовані зібрати всіх разом, продемонструвати лідерство і поділитися своїми планами на майбутнє. Ми готові діяти разом з тими, хто відчуває аналогічне почуття терміновості... а інші можуть приєднатися, коли усвідомлять всю серйозність ситуації", - повідомило джерело.

Він не повідомив подробиць про подальші кроки, заплановані адміністрацією Трампа, яка просуває збільшення внутрішнього виробництва і скорочення залежності від Китаю за допомогою угод з Австралією, Україною та іншими виробниками.

Боротьба за рідкоземельні метали - останні новини

У жовтні 2025 року США підписали з Австралією угоду, спрямовану на протидію домінуванню Китаю в сфері критично важливих мінералів, яка включає в себе проект на суму 8,5 мільярда доларів. Угода використовує пропонований Австралією стратегічний резерв, який буде поставляти такі метали, як рідкоземельні елементи та літій, які вразливі до перебоїв у постачанні.

Канберра заявила, що згодом отримала запити від Європи, Японії, Південної Кореї та Сінгапуру.

Варто зазначити, що Китай почав обмежувати експорт рідкоземельних елементів і потужних магнітів, що містять їх, японським компаніям, а також заборонив експорт товарів подвійного призначення японським військовим.

