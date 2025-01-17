Він надасть потужну підтримку китайським військам у разі вторгнення на Тайвань.

Наприкінці грудня в Китаї було спущено на воду перший десантний корабель нового покоління CNS Sichuan. Як пише у статті для Telegraph військовий оглядач Девід Акс, унікальною особливістю цього корабля є те, що він оснащений електромагнітною катапультою для запуску літальних апаратів - імовірно, безпілотників з реактивними двигунами.

Як зазначає Акс, зазвичай подібні кораблі спеціалізуються на перевезенні морських піхотинців та їхнього спорядження для висадки на берег і гелікоптерних десантів, хоча деякі з великих десантних кораблів у деяких великих ВМС також виконують роль невеликих авіаносців. І хоча китайські військові не мають реактивних літаків, проте мають безпілотники.

"Вловити зв'язок нескладно. Sichuan та інші кораблі типу 076, які підуть за ним найближчими роками, можуть виявитися першими у світі спеціально побудованими великими носіями безпілотників", - наголошується в статті.

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Як зазначає Акс, за допомогою електромагнітної катапульти Sichuan може навіть запускати бойові стелс-безпілотники Hongdu GJ-11, кожен з яких за потужністю не поступається меншому пілотованому винищувачу.

При цьому корабля, подібного до Sichuan, немає більше ніде у світі, підкреслює аналітик. Хоча ВМС США мають у своєму розпорядженні дев'ять великопалубних десантних кораблів, на яких регулярно базуються винищувачі AV-8B і F-35B Корпусу морської піхоти США, проте це пілотовані винищувачі, які не є витратним матеріалом, як безпілотники.

"На відміну від цього, командири китайських ВМС можуть без вагань запускати зграї безпілотників із Sichuan. А великі реактивні безпілотники, що запускаються з катапульт, найімовірніше, зможуть здійматися в повітря з важчим вантажем палива і зброї, ніж Harriers або F-35B, обтяжені механізмами вертикальної тяги. Крім того, Sichuan призначений для підтримки пляжних десантів. Китайські морські піхотинці, які намагаються створити плацдарм на Тайвані, безсумнівно, оцінять цю вогневу міць", - зазначає Акс.

Військова міць Китаю

Раніше повідомлялося, що Пекін створив нову, більш просунуту версію літака дальнього радіолокаційного виявлення і розвідки (ДРЛО). У разі очікуваної багатьма війни за Тайвань, ці літаки можуть стати чи не головною проблемою для американських військових.

Крім того, в Китаї придумали, як швидко знищити тисячі супутників Starlink.

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